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Гордон матом высказался о работе Зеленского

Елена Прошина
19 минут назад

Журналист Дмитрий Гордон в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера нецензурно высказался о политике президента Украины Владимира Зеленского.

Гордон матом высказался о работе Зеленского
Фото: БелТА/ТАССБелТА/ТАСС

«У него вид человека, который боится и от страха нападает. Мне жалко его, жалко себя, что я им очаровался. Жалко нас всех, потому что в очередной раз нас всех [матерное слово, синоним глагола "обманули"]», - сказал Гордон о Зеленском.

Выпуск программы от 26 ноября, в котором прозвучала нецензурная фраза Гордона, был посвящен истечению половины президентского срока Зеленского, возможной отставке главы его офиса Андрея Ермака и обсуждению вероятного нападения России на Украину.

Участвовавшие в передаче украинские политические деятели подвергли критике действия Зеленского на посту главы украинского государства как в вопросах как внешней политики, так и экономики Украины.

Ранее 26 ноября Зеленский в ходе пресс-марафона для украинских телеканалов заявил Шустеру, что журналист с помощью своего телешоу на канале «Украина 24» дестабилизирует обстановку в стране, сообщило издание «Украина.ru».

Политика,Дмитрий Гордон,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,
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