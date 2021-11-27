Гордон матом высказался о работе Зеленского

Журналист Дмитрий Гордон в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера нецензурно высказался о политике президента Украины Владимира Зеленского.
«У него вид человека, который боится и от страха нападает. Мне жалко его, жалко себя, что я им очаровался. Жалко нас всех, потому что в очередной раз нас всех [матерное слово, синоним глагола "обманули"]», - сказал Гордон о Зеленском.
Выпуск программы от 26 ноября, в котором прозвучала нецензурная фраза Гордона, был посвящен истечению половины президентского срока Зеленского, возможной отставке главы его офиса Андрея Ермака и обсуждению вероятного нападения России на Украину.
Участвовавшие в передаче украинские политические деятели подвергли критике действия Зеленского на посту главы украинского государства как в вопросах как внешней политики, так и экономики Украины.
Ранее 26 ноября Зеленский в ходе пресс-марафона для украинских телеканалов заявил Шустеру, что журналист с помощью своего телешоу на канале «Украина 24» дестабилизирует обстановку в стране, сообщило издание «Украина.ru».