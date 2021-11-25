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Путин снял Калашникова с поста главы ФСИН

Елена Прошина
9 минут назад

Глава ФСИН Александр Калашников снят с поста указом президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин уволил главу ФСИН Калашникова
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания — 25 ноября. Новым директором ФСИН Путин назначил заместителя министра внутренних дел РФ Аркадия Гостева.

Напомним, что на должность главы Федеральной службы исполнения наказаний Калашников был назначен 8 октября 2019 года — он заменил на посту генерал-полковника внутренней службы Геннадия Корниенко, который достиг предельного возраста пребывания на службе.

Предположительно, кадровое решение связано со скандалом из-за публикации видеозаписей с пытками, которые происходили в российских колониях. Напомним, что в октябре правозащитники выложили несколько видео со сценами сексуального насилия и пыток в тюремной больнице управления ФСИН по Саратовской области. Записи предоставил программист, который отбывал наказание в регионе и имел доступ к больничным камерам наблюдения.

В результате правоохранители возбудили серию уголовных дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий. Из ФСИН уволили нескольких сотрудников, в том числе главу управления службы по Саратовской области и начальника больницы.

Преемник Калашникова, генерал-полковник полиции Аркадий Гостев занимал должность заместителя главы МВД с 16 июня 2012 года.

Политика,Аркадий Гостев,Александр Калашников,Владимир Путин,ФСИН,
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