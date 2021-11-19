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Кремль: Путин и Лукашенко не остановят кризис на границе вдвоем

Мария Иванова
21 минуту назад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили миграционный кризис, но их общения недостаточно для решения проблемы. Об этом сообщает РИА Новости.

Кремль раскрыл детали беседы Путина и Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков подчеркнул, что выход из кризиса - «это процесс», и пути решения пока не найдены.

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«Конечно, для нахождения путей решения этого кризиса недостаточно общения Лукашенко и Путина», - отметил он.

Пресс-секретарь президента назвал очень важным продолжение прямых контактов между Лукашенко и представителями ЕС.

«Собственно, кризис же он на границе в основном Белоруссии и Польши. Сегодня как раз оба президента выразили глубочайшую озабоченность в связи с достаточно агрессивными действиями польских правоохранителей и военных в отношении мигрантов», - заключил он.

С весны 2021 года мигранты пытаются попасть через Белоруссию в Литву, Латвию и Польшу. В ЕС это считают местью Минска за европейские санкции. Утром 8 ноября ситуация на белорусско-польской границе усугубилась.

Беженцы из разных стран, находящиеся в Белоруссии, прошли колонной к границе с Польшей. Некоторые из них пытались сломать пограничные заграждения, а в их сторону в ответ распыляли слезоточивый газ. К вечеру мигранты разбили палаточный лагерь на границе. По оценкам польских властей, в Белоруссии сейчас находятся от 12 до 15 тыс. выходцев с Ближнего Востока, а непосредственно на границе - около 4 тыс. мигрантов.

Путин обратился с призывом к властям Белоруссии

Днем 15 ноября в Польше заявили о планах мигрантов пробиться штурмом через КПП «Брузги», журналисты сообщали о переброске дополнительных польских сил на границу. 16 ноября польские силовики применили водометы и газ против штурмующих границу людей.

Лукашенко и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры по ситуации. По словам Лукашенко, Меркель выслушала его предложение «по развязке ситуации» и взяла время, чтобы обсудить это с членами ЕС.

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс позже рассказала, что Александр Лукашенко потребовал, чтобы Европа признала его легитимным президентом и отменила санкции в обмен на прекращение кризиса на границе.

Политика,Ангела Меркель,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД,ЕС,
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