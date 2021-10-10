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В Кремле ответили советнику Зеленского насчет возврата Крыма

Ювелина Бернст
45 минут назад

Вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, заявил РИА «Новости» Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле ответили советнику Зеленского по поводу возврата Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для Кремля такого вопроса не существует», - сказал Песков. Он отметил, что Кремль не будет обсуждать с Киевом эту тему.

Советник Зеленского рассказал, как вернуть Крым «за пять минут»

Так он прокомментировал слова внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что президент России Владимир Путин может одним телефонным звонком остановить вооруженный конфликт в Донбассе и вернуть Крым.

«Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации. <...> Мы даем ей [России] возможность урегулировать конфликт, решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти отсюда, — заявил советник.

Политика,Алексей Арестович,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
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