В Кремле ответили советнику Зеленского по поводу возврата Крыма

Вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, заявил РИА «Новости» Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Для Кремля такого вопроса не существует», - сказал Песков. Он отметил, что Кремль не будет обсуждать с Киевом эту тему.
Так он прокомментировал слова внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что президент России Владимир Путин может одним телефонным звонком остановить вооруженный конфликт в Донбассе и вернуть Крым.
«Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации. <...> Мы даем ей [России] возможность урегулировать конфликт, решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти отсюда, — заявил советник.