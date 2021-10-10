Советник Зеленского рассказал, как вернуть Крым «за пять минут»

Украина может забрать у России Крым «за пять минут», для этого нужно решение российского главы. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью телеканалу «Дом».

«Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации... И соответственно вся персональная ответственность лежит на нем... Мы даем России возможность урегулировать конфликт, решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти отсюда», - заявил Арестович.

Он заявил, что Россия должна признать себя стороной конфликта и начать переговоры, которые приведут к реальному урегулированию отношений.

По словам Арестовича, нынешняя политика Украины заключается в проведении политико-дипломатических демаршей в отношении России. Одновременно происходит «прокачивание» армии и спецслужб страны. Он отметил, что украинская сторона постоянно предпринимает различные меры, «чтобы держать в тонусе» Российскую Федерацию.