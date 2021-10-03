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На Украине сравнили сокращение транзита газа с водной блокадой Крыма

Елена Прошина
52 минуты назад

Украинский активист, представитель «Комсомола Украины» Александр Кононович заявил, что начало поставок газа из России в Венгрию означает для Киева конец возможности пользоваться чужими ресурсами. Такое мнение он высказал в эфире Youtube-канала музыканта Тарика Незалежко

На Украине сравнили сокращение транзита газа с водной блокадой Крыма
Фото: СкриншотСкриншот

Говоря о сокращении газового транзита через Украину из-за сделки России и Венгрии, Кононович сравнил ситуацию с водной блокадой Крыма, которую устроили украинские власти.

«Чтобы прокачать газ, мы денежки у русских берем, а по итогу мы просто отбираем из трубы. Знаете, течет река, мы взяли черпанули и утолили жажду газовую. А теперь перекрыли, так же, как и вы перекрыли в Крым воду», — сообщил Кононович.

По его словам, теперь Украине придется нести дополнительные расходы, в том числе, и на поддержание работоспособности своей газовой инфраструктуры. Кононович отметил, что начало поставок «Газпромом» в Венгрию в обход территории Украины так или иначе вызвано политикой Киева в отношении Москвы.

Напомним, что ранее Венгрия и «Газпром» заключили новый долгосрочный контракт, подразумевающий ежегодные поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в эту страну в течение последующих 15 лет. Из них 3,5 миллиарда кубометров пойдут через Сербию и газопровод «Турецкий поток», а еще один миллиард — через Австрию. Соглашение начало действовать 1 октября текущего года. Оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет.

До последнего времени Венгрия получала российский газ через территорию Украины.

Политика,Газпром,
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