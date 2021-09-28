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Шерхан в посудной лавке: с кем Путин и Медведев сравнивали Запад

Алиса Селезнёва
27 минут назад

Высшее руководство России регулярно дает оценку отношениям Москвы со странами Запада, используя в своих заявлениях сильные и знакомые гражданам страны образы. «Рамблер» подобрал хлесткие цитаты из выступлений Владимира Путина и Дмитрия Медведева, в которых затрагивалась тема взаимодействия с западными государствами.

Шерхан в посудной лавке: с кем Путин и Медведев сравнивали Запад
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Колючий и агрессивный

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«Вот и ответьте себе на вопрос: кто белый и пушистый, а кто колючий и агрессивный. У нас две-три базы базирования, причем на террористически опасных направлениях – в Киргизстане, в Таджикистане, в Сирии. У другой стороны – я имею в виду Соединенные Штаты – по всему миру огромная сеть».

(президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции 17 декабря 2020 года).

Медведев сравнил Запад с лающей собакой

Шерхан и Табаки

«Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена»

(президент Владимир Путин 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию).

Несварение желудка

«Я не хочу показаться грубым, но это напоминает какое-то несварение желудка, словесное несварение. Вы упомянули людей, которые действительно погибли в разное время и по разным причинам от рук разных лиц».

(президент Владимир Путин в ответ на перечисление лиц, ответственность за гибель которых Запад пытается возложить на Россию. Интервью телеканалу NBC 12 июня 2021 года).

Слон в посудной лавке

«Наши западные партнеры подчас ведут себя как слон в посудной лавке. Залезают, все громят внутри, а потом не понимают, что с этим делать. И я иногда поражаюсь их аналитикам и той несогласованности в проектах, которые они продвигают через свое руководство, и последующим результатам»

(Премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Russia Today 4 августа 2013 года).

Собака лает

«Да на это никак не надо реагировать. Можно сказать чуть грубее: собака лает, а караван идет. Вообще плевать на такие заявления. Мы самостоятельная страна, крупная страна, обладающая государственным суверенитетом на всей её территории. У нас есть своё законодательство. Поэтому, что бы они ни говорили, для нас это не имеет никакого значения»

(Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев о реакции западных стран на выборы в Госдуму. Интервью телеканалу Russia Today 28 сентября 2021).

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