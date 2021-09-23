Совфед пригрозил чувствительным ответом на антироссийские санкции

Россия ответит США чувствительным и ассиметричным образом за ограничительные меры против 35 россиян, сообщает РИА Новости.
Об этом рассказал первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, который прокомментировал проект закона Палаты представителей Конгресса США о готовящихся санкциях в отношении России.
По словам сенатора, американские политики боятся правды российских средств массовой информаций, вводя ограничения против генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста и главы телеканала RT Маргариты Симоньян.
Как считает парламентарий, американские законодатели стремятся ухудшить отношения с Россией. Джабаров отметил, что конгрессменов напугал настрой президента США Джо Байдена на налаживание отношений между Вашингтоном и Москвой.
«Они собрали все в одну кучу — и политиков, и экономистов, и общественных деятелей», — сообщил замглавы комитета.
Он выразил недоумение тем, что в список попал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Рамблер» сообщал, что комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил проект закона, который предполагает введение ограничительных мер в отношении 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов из России.
В список попали глава правительства РФ Михаил Мишустин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Минздрава Михаил Мурашко, бизнесмен Роман Абрамович, главы «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер.
Законопроект является поправкой к проекту оборонного бюджета США на 2022 финансовый год. Кроме того, Палата представителей поддержала поправку о запрещении гражданам США сделки с вновь выпущенными российскими суверенными долговыми обязательствами на первичном и вторичном рынках.
Предполагается, что парламентарии поддержат поправку в конце недели.