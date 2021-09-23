Совфед пригрозил чувствительным ответом на антироссийские санкции

Россия ответит США чувствительным и ассиметричным образом за ограничительные меры против 35 россиян, сообщает РИА Новости.

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Об этом рассказал первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, который прокомментировал проект закона Палаты представителей Конгресса США о готовящихся санкциях в отношении России.

По словам сенатора, американские политики боятся правды российских средств массовой информаций, вводя ограничения против генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста и главы телеканала RT Маргариты Симоньян.

Как считает парламентарий, американские законодатели стремятся ухудшить отношения с Россией. Джабаров отметил, что конгрессменов напугал настрой президента США Джо Байдена на налаживание отношений между Вашингтоном и Москвой.

«Они собрали все в одну кучу — и политиков, и экономистов, и общественных деятелей», — сообщил замглавы комитета.

Он выразил недоумение тем, что в список попал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Рамблер» сообщал, что комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил проект закона, который предполагает введение ограничительных мер в отношении 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов из России.

Законопроект является поправкой к проекту оборонного бюджета США на 2022 финансовый год. Кроме того, Палата представителей поддержала поправку о запрещении гражданам США сделки с вновь выпущенными российскими суверенными долговыми обязательствами на первичном и вторичном рынках.