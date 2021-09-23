США готовят санкции против российских политиков и госдолга

Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил проект закона, который предполагает введение ограничительных мер в отношении 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов из России, сообщает РИА Новости.
Среди властей в список попали председатель правительства РФ Михаил Мишустин, директор ФСБ Александр Бортников, глава СК Александр Бастрыкин, глава Минздрава Михаил Мурашко и другие.
Также санкции грозят бизнесменам, среди которых Роман Абрамович, главы «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер. В список также включены журналист Маргарита Симоньян, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.
Как считают американские законодатели, все они якобы причастны к нарушениям прав человека.
Законопроект является поправкой к проекту оборонного бюджета США на 2022 финансовый год. Чтобы он вступил в силу, документ должен одобрить Белый дом.
Кроме того, Палата представителей поддержала поправку о запрещении гражданам США сделки с вновь выпущенными российскими суверенными долговыми обязательствами на первичном и вторичном рынках. Предполагается, что парламентарии поддержат поправку в конце недели.
Решение о том, стоит ли сохранить или приостановить эти санкции, будет принимать президент США.