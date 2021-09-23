В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

США готовят санкции против российских политиков и госдолга

Елена Прошина
9 минут назад

Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил проект закона, который предполагает введение ограничительных мер в отношении 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов из России, сообщает РИА Новости.

США готовят санкции против российских политиков и госдолга
Фото: ТАССТАСС

Среди властей в список попали председатель правительства РФ Михаил Мишустин, директор ФСБ Александр Бортников, глава СК Александр Бастрыкин, глава Минздрава Михаил Мурашко и другие.

Также санкции грозят бизнесменам, среди которых Роман Абрамович, главы «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер. В список также включены журналист Маргарита Симоньян, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

Как считают американские законодатели, все они якобы причастны к нарушениям прав человека.

Законопроект является поправкой к проекту оборонного бюджета США на 2022 финансовый год. Чтобы он вступил в силу, документ должен одобрить Белый дом.

Кроме того, Палата представителей поддержала поправку о запрещении гражданам США сделки с вновь выпущенными российскими суверенными долговыми обязательствами на первичном и вторичном рынках. Предполагается, что парламентарии поддержат поправку в конце недели.

Решение о том, стоит ли сохранить или приостановить эти санкции, будет принимать президент США.

В мире,Политика,Михаил Мурашко,Маргарита Симоньян,Михаил Мишустин,Константин Эрнст,Роман Абрамович,Александр Бортников,Игорь Сечин,Александр Бастрыкин,Алексей Миллер,Минздрав РФ,Роснефть,Конгресс США,Газпром,ФСБ,СКР,Правительство РФ,РИА Новости,
4
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители