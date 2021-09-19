Памфилова предложила установить в октябре каникулярную неделю для выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова предложила ввести в школах России неделю каникул в октябре для проведения в эти сроки единого дня голосования. Об этом сообщает ТАСС .

"Я вам скажу только мою позицию, я буду говорить с президентом об этом. Вот перепись проводят в октябре. Знаете почему? Октябрь считается самым маломобильным месяцем", - цитирует главу Центризбиркома ТАСС.

"Оно может прижиться, потому что, если даже специалистам или политикам это не нравится, а людям нравится. Это все опросы показывают. Придется обсуждать", - подчеркнула глава ЦИК.

Выборы в Госдуму 8 созыва проходят в России с 17 по 19 сентября. В Москве и еще 6 регионах проводится эксперимент с электронным голосованием. В столице на него записались 2 млн 14 тыс. человек, из которых проголосовали 93,3%.