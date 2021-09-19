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Явка на электронное голосование в Москве оказалась рекордной

Роман Кирьянов
27 минут назад

На электронном голосовании в Москве побит прошлогодний рекорд явки - на выборах в Госдуму проголосовало 93,3% зарегистрированных избирателей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Общественного штаба наблюдателей.

Явка на электронное голосование в Москве побила рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Общее количество москвичей, зарегистрировавшихся на электронное голосование, составило 2 млн 14 тыс. человек.

Явка на электронном голосовании по внесению поправок в Конституцию в Москве в 2020 году составила 93%. При этом, зарегистрировались для участия в процедуре 1 млн 51 тыс. человек.

Всего явка на выборах в Москве по состоянию на 15:00 составило 43,11%. Об этом сообщили РИА Новости, сославшись на данные руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова.

В этом году выборы в РФ проходят выборы в Госдуму 8 созыва. Голосование проходит с 17 по 19 сентября. 225 из 450 получат кандидаты по одномандатным округам, еще 225 пройдут в парламент по общефедеральным партийным спискам.

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