Пушков предрек НАТО превращение в «рудимент» из-за нового альянса

Российский сенатор Алексей Пушков оценил перспективы альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией и последствия создания данного союза для НАТО. Об этом он написал в Twitter.

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Пушков отметил, что Брюссель не был проинформирован о новом партнерстве, а значит, страны союза в будущем могут проигнорировать сотрудничество с ЕС и НАТО и действовать самостоятельно — например, в противостоянии с Китаем.

Такое развитие событий «превратит НАТО в рудимент от 20 века», считает член Совфеда. Как он выразился, «кошмар для генсека Столтенберга и натовской бюрократии».

16 сентября Австралия разорвала рекордный контракт на $66 млрд с французской Naval Group, которая должна была поставить ей 12 подлодок. Вместо этого она заключила партнерство с США и Великобританией в области обороны и безопасности AUKUS. В Париже назвали данные действия «неприемлемы для союзников и партнеров» и отозвали своих послов из США и Австралии для консультаций.