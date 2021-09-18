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Во Франции призвали выйти из НАТО после срыва сделки по подлодкам

Ювелина Бернст
14 минут назад

Французский геополитолог Бартелеми Курмон считает, что Парижу следует выйти из НАТО после скандала с контрактом на строительство подлодок для Австралии, передает издание Atlantico.

Во Франции призвали выйти из НАТО после срыва сделки по подлодкам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению эксперта, Франции не стоит ограничиваться пресс-релизами - она должна продемонстрировать значимые действия, чтобы напомнить своим партнерам о стратегической важности Парижа в регионе и о своем военно-морском потенциале.

Для этого нужно выполнить две задачи, считает Курмон. Во-первых, разработать независимую стратегию в отношении Индо-Тихоокеанского региона, а не следовать стратегии, продиктованной Вашингтоном.

Субмариновый кризис: Франция отозвала послов из США и Австралии

Во-вторых, надо временно выйти из НАТО, так как нельзя оставить без реакции тот факт, что два основных члена альянса - Вашингтон и Лондон - «действуют тайком, чтобы ослабить интересы Франции».

Курмон призвал президента Франции Эммануэля Макрона занять более жесткую позицию в отношении союзников, «которые его не уважают», поскольку, авторитет Парижа в стратегической области находится под угрозой.

16 сентября Австралия разорвала рекордный контракт на $66 млрд с французской Naval Group, которая должна была поставить ей 12 подлодок, и заключила партнерство с США и Великобританией. В Париже заявили, что такие действия «неприемлемы для союзников и партнеров» и отозвали своих послов из США и Австралии для консультаций.

Армия,Эммануэль Макрон,НАТО,
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