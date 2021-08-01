Жириновский съязвил по поводу реакцию Азербайджана на его высказывания

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя выданную Азербайджаном ноту из-за его высказываний, напомнил о свободе слова, передает РИА «Новости».

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Политик отметил, что президента США Джо Байдена "дураком называют" и его предшественника Дональда Трампа "замордовали, голоса лишили". Однако никто в этих случаях ноту протеста не подает.

«А здесь я выступаю: Баку не буду трогать, будет нота протеста. Армению трогать не буду. Вообще нам всем надо замолчать и хвалить их, какие они хорошие, живут за счет русского народа?» - заявил лидер ЛДПР.

Он также обратил внимание на то, что называл президента Азербайджана Ильхама Алиева и его отца Гейдара Алиева мудрыми руководителями.

"А если какие-то чиновники плохо соображают и решили временному поверенному вручить какую-то ноту, то они что, не знают о свободе слова?" - добавил парламентарий.

Жириновский высказался об обострении ситуации на границе Армении и Азербайджана. Он заявил, что Россия должна вернуться на все территории Российской империи и СССР и назвал Южный Кавказ «нашей зоной влияния». Лидер ЛДПР также отметил, что в Азербайджане диктатура, и что спасти главу республики от свержения США может только Россия.

А чтобы там не погибали российские солдаты, политик предложил вызвать Алиева и сказать ему один на один: "Ильхам, у тебя будет территория, которая тебе хочется, но ни на одного русского солдата никто не имеет права даже посмотреть косо. Ты меня понял, Ильхам?"