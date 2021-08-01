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Слова Жириновского привели к скандалу между Россией и Азербайджаном

Ювелина Бернст
1 час назад

Временный поверенный в делах России в Азербайджане был вызван в МИД республики, где ему вручили ноту протеста в связи с высказываниями главы ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Слова Жириновского привели к скандалу между Россией и Азербайджаном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В азербайджанском МИД выразили серьезную озабоченность и протест в связи с предвзятым и оскорбительным высказыванием депутата, назвав его поведение не соответствующим духу дружбы и стратегического партнерства, а также безответственным и провокационным, направленным на нанесение ущерба отношениям, говорится в сообщении.

Речь идет о высказываниях Жириновского об обострении ситуации на границе Армении и Азербайджана. Он заявил, что Россия должна вернуться на все территории Российской империи и СССР и назвал Южный Кавказ «нашей зоной влияния». Лидер ЛДПР также отметил, что в Азербайджане диктатура, и что спасти главу республики от свержения США может только Россия.

А чтобы там не погибали российские солдаты, политик предложил вызвать президента Азербайджана Ильхама Алиева и сказать ему один на один: "Ильхам, у тебя будет территория, которая тебе хочется, но ни на одного русского солдата никто не имеет права даже посмотреть косо. Ты меня понял, Ильхам?"

Политика,Владимир Жириновский,Ильхам Алиев,ЛДПР,МИД,Московский комсомолец,Россия,Азербайджан,
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