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Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

RT на русскомиещё 2
38 минут назад

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

«Не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы не можем пока справиться коренным образом с распространением инфекции», — заявил Песков.

Согласно данным на 27 июля, за сутки в России выявили 23 032 случая инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших за время эпидемии составило 6 172 812.

В Кремле опровергли обязательную вакцинацию в России

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19.

Политика,Видео,Геннадий Онищенко,Дмитрий Песков,Россия,
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