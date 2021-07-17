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СМИ: Путин предлагал Байдену воспользоваться двумя военными базами РФ

Елена Прошина
42 минуты назад
Президент РФ Владимир Путин предлагал лидеру США Джо Байдену задействовать российские военные базы для контроля за ситуацией в Афганистане. Об этом лидеры двух стран говорили на саммите в Швейцарии, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
"Коммерсант": Путин и Байден обсуждали базы России в Средней Азии
Фото: AP PhotoAP Photo
В ходе прошедшего месяц назад в Женеве российско-американского саммита Владимир Путин предложил Джо Байдену координировать действия России и США в отношении ситуации в Афганистане после вывода оттуда американских войск. При этом президент РФ не исключал возможность использования в этих целях российских военных баз в Таджикистане и Киргизии.
Речь, по данным неназванных источников газеты, можно было бы вести об обмене информацией о происходящем в Афганистане. В том числе и о данных, полученных с использованием беспилотных разведчиков малого и среднего радиуса действия, имеющихся в распоряжении российских баз в Средней Азии.
«Если бы американцы были заинтересованы только в том, чтобы следить за ситуацией в Афганистане, они бы приняли это щедрое предложение. Они не дали четкого ответа, что наводит на мысль, что, возможно, у них все же другие цели»,— приводит газета мнение одного из своих источников.
Напомним, что в Таджикистане находится крупнейший военный контингент России за рубежом - 201-я российская военная база. Ее подразделения расквартированы в Душанбе, Кулябе, Курган-Тюбэ и ряде других населенных пунктов республики. На территории Киргизии в Чуйской области дислоцирована российская авиабаза «Кант».
Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,Россия,Швейцария,Афганистан,Соединенные Штаты,
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