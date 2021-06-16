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"Нет креативного потенциала": Эксперт оценил новую стратегию Евросоюза по России

Елена Прошина
1 час назад
Сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил подготовленную главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем к саммиту ЕС в Брюсселе новую стратегию Евросоюза в отношении России, которая будет основана на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать.
РИА Новости
У руководства Евросоюза либо не хватает времени, либо нет креативного потенциала для того, чтобы подойти предметно к отношениям с Россией. Предмет заключается в том, что отношения находятся на очень низкой точке развития, поэтому провозглашение каких-то принципов не может служить стимулом или рычагом для дальнейшего движения.
Конечно, международное сообщество и сам Евросоюз ждали другой - более конкретной и более предметной - программы. Поэтому те принципы, которые предложил Боррель, а разрабатывал его аппарат, как и большинство деклараций Евросоюза носят именно характер деклараций, а не являются конкретными условиями или идеями для развития отношений.
Политика,Владимир Оленченко,ИМЭМО РАН,ЕС,РИА Новости,Россия,Брюссель,
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