Отталкивать и сдерживать: новая стратегия ЕС в отношении России

"Мы должны отталкивать, мы должны сдерживать, и мы должны взаимодействовать в одно и то же время", - заявил он. Боррель дословно повторил произнесенные 14 июня на саммите НАТО в Брюсселе слова президента США Джо Байдена, что отношения с Россией "находятся на самом низком уровне за период после холодной войны". "Будет очень нелегко их улучшить, перспективы не блестящие", - признал он.
"Нам нужно отталкивать попытки России вмешиваться в наши демократические процесса, сдерживать ее влияние и дезинформацию и при этом продолжать диалог по темам, представляющим взаимный интерес, например иранской ядерной программе, ближневосточному урегулированию, энергобезопасности", - отметил собеседник агентства.