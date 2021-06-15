В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Боррель рассказал о новой стратегии ЕС в отношении России

Газета.Ruиещё 3
23 минуты назад
Новая внешнеполитическая стратегия Евросоюза в отношении России, подготовленная главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем к саммиту ЕС в Брюсселе 24-25 июня, будет основана на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Об этом рассказал во вторник вечером сам Боррель, выступая в аналитическом центре Германский фонд Маршалла (организация признана нежелательной в России) в Брюсселе.
Отталкивать и сдерживать: новая стратегия ЕС в отношении России
Фото: EPAEPA
Боррель подробно представит эту стратегию в среду в 12:30 (13:30 мск) на пресс-конференции в Брюсселе, которая пройдет прямо перед началом встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве.
"Мы должны отталкивать, мы должны сдерживать, и мы должны взаимодействовать в одно и то же время", - заявил он. Боррель дословно повторил произнесенные 14 июня на саммите НАТО в Брюсселе слова президента США Джо Байдена, что отношения с Россией "находятся на самом низком уровне за период после холодной войны". "Будет очень нелегко их улучшить, перспективы не блестящие", - признал он.
Выступая в одном из основных центров атлантического влияния в Брюсселе, Боррель не упомянул, что предложенный им подход является практически калькой "двойного подхода" к России, который с 2014 года практикует НАТО, и который заключается в одновременном сдерживании и диалоге.
По словам дипломатического источника ТАСС в Брюсселе, утверждение данной стратегии на саммите ЕС "не вызывает сомнений".
"Нам нужно отталкивать попытки России вмешиваться в наши демократические процесса, сдерживать ее влияние и дезинформацию и при этом продолжать диалог по темам, представляющим взаимный интерес, например иранской ядерной программе, ближневосточному урегулированию, энергобезопасности", - отметил собеседник агентства.
Во вторник в Брюсселе замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас сообщил, что сегодня предложения Борреля обсудила Еврокомиссия, а в среду он представит их широкой общественности. Далее его предложения будут рассмотрены главами МИД ЕС 21 июня, и окончательно их должен утвердить саммит ЕС 24-25 июня.
В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,Еврокомиссия,МИД,ЕС,Россия,Брюссель,Соединенные Штаты,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители