МИД Дании вызвал российского посла

Министерство обороны Дании выступило с утверждением, что российские самолеты якобы дважды в течение пятницы вторгались в воздушное пространство Дании в районе острова Борнхольм. В августе 2020 года НАТО заявила, что российский истребитель Су-27 якобы нарушил датские границы, однако Минобороны РФ
эти данные опровергло. Согласно информации российского ведомства, полет проходил над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.