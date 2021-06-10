"Роль экономики в жизни любого государства - это фундамент, первичность экономики для меня очевидна. И в этом смысле Россия и Белоруссия исповедуют одну практику: мы должны быть взаимодополняемы, мы должны интегрировать наши экономики. Речь не идет о поглощении одной экономики другой. Речь идет о том, чтобы на внешних и внутренних рынках мы не были конкурентами", - отметил посол РФ.
"Генсек НАТО фактически говорит об угрозе коллективному Западу, миру от РФ. Теперь в этот перечень включили Белоруссию - это новость", - сказал дипломат в четверг журналистам.