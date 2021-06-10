Кроме того, Лукьянов удивлен, что Белоруссию наряду с Россией включили в список стран, от которых идет угроза коллективному Западу.

По словам посла, Россия никогда не оставит "в беде Белоруссию, ведь русские своих в беде не бросают". "Мы единый славянский народ"- сказал Лукьянов.