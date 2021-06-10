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Посол РФ: интеграция России и Белоруссии не означает поглощение одной экономики другой

ТАСС
1 час назад
Интеграционные процессы в рамках Союзного государства России и Белоруссии не предполагают поглощение одной экономики другой. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии Евгений Лукьянов.
"Роль экономики в жизни любого государства - это фундамент, первичность экономики для меня очевидна. И в этом смысле Россия и Белоруссия исповедуют одну практику: мы должны быть взаимодополняемы, мы должны интегрировать наши экономики. Речь не идет о поглощении одной экономики другой. Речь идет о том, чтобы на внешних и внутренних рынках мы не были конкурентами", - отметил посол РФ.
Кроме того, Лукьянов удивлен, что Белоруссию наряду с Россией включили в список стран, от которых идет угроза коллективному Западу.
"Генсек НАТО фактически говорит об угрозе коллективному Западу, миру от РФ. Теперь в этот перечень включили Белоруссию - это новость", - сказал дипломат в четверг журналистам.
По словам посла, Россия никогда не оставит "в беде Белоруссию, ведь русские своих в беде не бросают". "Мы единый славянский народ"- сказал Лукьянов.
Политика,Видео,Евгений Лукьянов,НАТО,Россия,Беларусь,
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