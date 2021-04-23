"Проблемы у многих": Кремль о россиянах на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что у многих российских граждан есть сложности на Украине , при этом не назвав конкретных личностей.

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«Я не могу сейчас конкретизировать... Но проблемы у многих российских граждан есть на Украине», – цитирует РИА «Новости» Пескова, отметив, что этот вопрос можно будет уточнить.

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"В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем в двусторонних отношений... это касается отношения к РПЦ и попытки ее разрушения, это касается отношения к русскому языку и русскоговорящим гражданам Украины и к российским гражданам, проживающим на Украине", - перечислил Владимир Путин.

"Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть", - сказал он.

"Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать", - заверил российский лидер. "Возникает вопрос: мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, в данном случае, Россией", - сказал он.

Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе, но не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут там, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

«Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны», — сказал Песков.

Он также добавил, что никто не собирается двигаться к войне. Песков констатировал, что Украина продолжает пытаться представить Россию агрессором и участником конфликта. В ответ на это, заметил представитель Кремля, Москва не перестанет терпеливо разъяснять свою позицию по Донбассу.

«Россия прикладывает все возможные усилия, чтобы этот конфликт урегулировать. И мы без устали будем продолжать это разъяснять», — заключил Песков.

С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

На Украине активизировались дискуссии о русском языке, его якобы «монополизации» со стороны России и наличии некого «украинского» русского языка. Как заявила пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель , русский язык — часть культурного разнообразия Украины, о чем стоит громко заявить.

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«И сейчас, и раньше русский не был и не является собственностью исключительно России. Английский язык используют в разных странах и, пожалуй, на всех континентах. Но Великобритания не считает его только своим. Так и Россия не является монополистом на русский язык», — добавила Мендель.

По ее мнению, Украине давно пора демонополизировать русский язык, безусловно, не отказываясь от защиты украинского. Однако, с точки зрения Мендель, должны быть защищены и граждане — и не важно, какой язык они используют в быту, ведь самая большая ценность — человек.

«Язык — это безусловный символ современной Украины, который слишком часто отдельные политики откровенно используют для организации своих спекуляций и конфликтов, особенно в погоне за избирателями на ближайшие выборы. Чем они ближе, тем больше агрессивного упорства в стремлении столкнуть лбами украинцев, которые говорят на украинском с русскоязычными украинцами», — отметила пресс-секретарь президента Украины.

Мендель также признала, что несмотря на принятый в разгар избирательной кампании 2019 года закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, вся страна так и не заговорила на украинском языке.

«Украине давно пора подняться над проблемой языка и перейти из плоскости «лучший патриот — украиноязычный» к диалогу о том, как нам объединиться и принять друг друга, как различия превратить в разнообразие, консерватизм — в сохранение традиций», — подчеркнула пресс-секретарь.

Подобные заявления со стороны представителя офиса украинского лидера Владимира Зеленского несколько выбиваются из общего подхода Киева к русскому языку.

Все же в рамках того же закона о языке и, в целом, курса на «тотальную украинизацию» на Украине фактически запретили русскоязычные школы, использование русского языке на государственном уровне и даже общение на нем в сфере услуг.

С точки зрения члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько , такого рода заявления являются отражением того, что русский язык — неотъемлемая часть государственного украинского бытия.

«Невозможно вытравить желание граждан Украины разговаривать на русском языке, который для большинства из них является родным. По сути, вместо того чтобы признать его частью своей культуры, пытаются трансформировать русский язык, объявив его неким вариантом восточно-украинского языка», — сказал эксперт «Газете.Ru».

То есть на Украине пытаются бороться с собственной русскостью, так как независимость государства не обусловлена какими-то реальными культурными отличиями, продолжил Безпалько, им приходится выдумывать их искусственно и навязывать населению.

«Никаких послаблений в отношении русского языка на Украине не будет. Украинское государство очень идеологизированно в лице своих руководителей, однако их единственная идеология — украинский национализм, в рамках которого всех нужно или украинизировать, или уничтожить. По факту, гуманитарная политика на Украине уже давно отдана на откуп националистам. Поэтому политика «тотальной украинизации» не уйдет, несмотря на слова о некоем украинском русском языке», — добавил Безпалько.

«Русский язык принадлежит украинцам»

При этом помимо Мендель, со схожим заявлением выступил и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков . По его словам, русский язык — не торговая марка с правом полного распоряжения, то есть не принадлежит России.

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«Любой язык живет и развивается в мире его носителей и никакими великодержавными установлениями невозможно этот процесс ни остановить, ни запретить. Старший по происхождению украинский язык безусловно богаче, образней и ярче русского — спорьте кто желает — но нашей, украинской культуре, принадлежит и весь корпус л итературного наследия наших классиков, в том числе, писавших на русском», — написал Аваков в Facebook.

С точки зрения главы МВД Украины, страна не должна отказываться от языка Гоголя, Булгакова, Носова, Некрасова и «сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей». Напротив, Аваков уверен, что Украина должна приветствовать развитие украинского русского языка, на котором говорят миллионы жителей страны.

«Несомненно, государственным может быть только украинский язык — как язык субъектной, суверенной страны. Однако русский, крымскотатарский, румынский, венгерский, болгарский и прочие языки, которые живут в Украине — языки общения и культуры, семейного наследия, часть богатой украинской культурной ауры. Эти языки также принадлежат украинцам!» — указывает Аваков.

По его мнению, этот вопрос особенно актуален в условиях «гибридной войны», якобы развязанной Россией против Украины. Как считает Аваков, украинцы обязаны использовать русский язык для контрпропаганды, в частности с помощью создания русскоязычного проукраинского телеканала.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник , заявления Авакова и Мендель можно назвать верным подходом к русскому языку, но за их словами нет никаких практических действий. Более того, именно при Зеленском закрыли последние русскоязычные школы и остались только классы, которые также закрываются. К тому же, вступили в силу финальные нормы языкового закона (экс-президента Украины Петра) Порошенко, которые фактически выбросили все языки, кроме украинского, из публичной сферы.

С точки зрения эксперта, подобная политическая риторика может быть проявлением ряда процессов. Во-первых, попытка заигрывать с русскоязычным электоратом, которого в стране как минимум половина, а во-вторых, в рамках обострения в Донбассе украинская власть пытается выглядеть более демократично и лояльно в глазах русскоязычного населения.

«В-третьих, это политическое позиционирование Мендель и Авакова на фоне того, что партия Зеленского уезжает вправо — то есть попытка отдельных представителей правящей команды выглядеть центристски настроенными политиками. Ну, и в-четвертых, это также может быть личной инициативой этих политиков, чтобы позиционировать себя в стороне от государственного гуманитарного курса, понимая его бесперспективность», — подчеркнул Борник.

Запрет «русского мира»

При этом заявления Авакова и Мендель об украинском русском языке появились на фоне рассмотрения в Верховной раде законопроекта о запрете идеологии «русского мира». Авторами документа выступили депутаты от партии Зеленского «Слуга народа», основная цель инициативы — предоставление Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) права закрывать без решения суда организации, СМИ и партии, нарушающие положения документа.

Сам документ определяет «русский мир» как «внешнеполитическую стратегию России», которая заключается в «собирании земель» для возвращения стране статуса «сверхдержавы» и включает в себя миссию по объединению всех русскоязычных.

При этом русский язык, с точки зрения авторов законопроекта, в ней используется как «механизм манипуляции и способ разжигания вражды». Согласно инициативе, к пропаганде «русского мира» относится поддержка любых проектов, которые подчеркивают какую-либо общность России и Украины, в том числе культурную и языковую.

Сам секретарь СНБО Алексей Данилов занимает достаточно негативную позицию в отношении русского языка. По его словам, если Украина начнет говорить по-русски, это может быть потенциально опасным.

«Я уже неоднократно говорил, что Россия выбрала такую доктрину, она уже защищает не россиян, она защищает русскоязычных. Это очень опасная ситуация для любой страны. И мы говорим, что если Украина начинает говорить по-русски, то ждите, что [президент России Владимир] Путин будет «защищать» тех граждан, причем не спрашивая у них, нуждаются ли они в этой защите, или нет», — уверен Данилов.

Как с возможным запретом «русского мира» будет перекликаться риторика по украинскому русскому языку — вопрос достаточно сложный. В особенности неизвестно, можно ли его продвижение в стране трактовать как защиту русского языка.

С точки зрения Богдана Безпалько, заявления о так называемом «украинском» русском языке вряд ли подпадут под этот закон, если он будет принят парламентом, так как это обусловлено желанием трансформировать русский язык.

«Это можно назвать пропагандой украинской составляющей русского языка — попытка объявить, что на самом деле это язык Украины, а москали его просто украли», — резюмировал эксперт.

Госдума приняла заявление по поводу притеснения русского языка и русских людей на Украине. Текст заявления опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Государственная дума, уважая фундаментальные права человека и подтверждая свою приверженность нормам международного права, выражает глубокую обеспокоенность новыми гонениями на русский язык на Украине в связи с вступлением в силу очередных запретов на его использование, — говорится в тексте документа.

В документе отмечается недопустимость гонений на русский и другие языки, которые осуществляют власти в Киеве под предлогом защиты украинского языка. Депутаты также обратили внимание, что подобные инициативы противоречат Конституции Украины, которая гарантирует «свободное развитие, использование и защиту русского языка».

Российские парламентарии обратились к украинским властям с требованием прекратить «эту порочную практику», а также призывали международные организации ( ООН ОБСЕ , ПАСЕ и Совет Европы ) и парламенты стран мира осудить действия Киева.

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук набросился на своего коллегу в эфире телеканала «Наш» во время обсуждения языкового закона на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Так, народный депутат четвертого созыва Кирилл Куликов раскритиковал методы, которые используют власти для популяризации и развития украинского языка в стране, а также отметил нецелесообразность попыток изолироваться от русского языка.

Он заметил, что от развития «никуда не деться» и цивилизационно аудитория русского языка гораздо больше.

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«Сохранность украинского языка нужна, этим должно заниматься государство», — сказал он, сравнив поддержку украинского языка на сегодняшний день со «слоном в лавке».

Камельчук раскритиковал слова Куликова и призвал «не сравнивать Украину с лавкой». После этого политики обменялись оскорбительными высказываниями в адрес друг друга. В ходе спора Камельчук встал и направился к креслу, где сидел Куликов, успокоить его удалось только ведущим телепередачи.

Куликов заключил, что сложившаяся ситуация с языком — просто требования рынка. По его словам, это не значит, что язык плохой или хороший.

«Тот, кто хочет войти на рынок, будет пользоваться наиболее распространенным языком. На сегодняшний день это китайский, арабский, английский и русский», — сказал он.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко . Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник призвал украинцев игнорировать запрет на русский язык. С 16 января в стране вся сфера обслуживания переходит на украинский язык, с этого момента обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе.

Бывший нардеп говорит, что в таких случаях сторонники подобных запретов используют аргумент «нет языка — нет государства».

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А в Канаде есть канадский язык? А в США американский? Так тогда и Канады нет, и Америки, так? Это маразм полный, — высказался Олейник в эфире телеканала НСН.

Экс-депутат уверен, что все эти меры призваны «убить всё живое и отрезать от целого пласта культуры» и сделать украинскую нацию «убогой». Олейник призвал соотечественников переходить на русский язык, который используется на Украине как язык межнационального общения.

А если мне кто будет делать замечания, так я им скажу, что вообще никто не говорит на чистом украинском языке, его постоянно разбавляют словами на русском, английском, венгерском и других языках. Разбавляйте мовою Тараса Шевченко! — заявил бывший депутат.