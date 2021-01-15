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«Маразм полный»: бывший нардеп призвал игнорировать запрет русского языка 

News.ru и ещё 1 1 час назад
На Украине призвали игнорировать запрет русского языка
Фото: globallookpress.com
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник призвал украинцев игнорировать запрет на русский язык. С 16 января в стране вся сфера обслуживания переходит на украинский язык, с этого момента обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе.
Бывший нардеп говорит, что в таких случаях сторонники подобных запретов используют аргумент «нет языка — нет государства».

А в Канаде есть канадский язык? А в США американский? Так тогда и Канады нет, и Америки, так? Это маразм полный, — высказался Олейник в эфире телеканала НСН.

Экс-депутат уверен, что все эти меры призваны «убить всё живое и отрезать от целого пласта культуры» и сделать украинскую нацию «убогой». Олейник призвал соотечественников переходить на русский язык, который используется на Украине как язык межнационального общения.

А если мне кто будет делать замечания, так я им скажу, что вообще никто не говорит на чистом украинском языке, его постоянно разбавляют словами на русском, английском, венгерском и других языках. Разбавляйте мовою Тараса Шевченко! — заявил бывший депутат.

В качестве аргумента Олейник привёл тот факт, что вся политическая украинская элита говорит на русском. А ситуация, когда людей вынуждают говорить на украинском, порождает ненависть и по сути является «преступлением». Закон в сфере обслуживания, который вступит в силу с 16 января, Олейник назвал «диктаторским и драконовским».
Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Станислав Садальский в социальной сети высмеял эстонцев, рассказав курьёзный анекдот. Артист напомнил, что в этой прибалтийской стране процветает русофобия, а русский язык повсеместно запрещают.
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Комментарии
В мире , Украина , Русофобия и русофобы , Русский язык , Тарас Шевченко , Станислав Садальский , Владимир Олейник , Верховная Рада , Канада , США
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