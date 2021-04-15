Мишустин распорядился вернуть деньги россиянам за путевки в Турцию

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Как пишет News.ru , правительство внесло изменения в правила возврата туристам денег из фонда персональной ответственности.

Срок подачи уведомления о возврате средств, которое туроператор направляет в объединение «Турпомощь», увеличивается с двух недель до месяца.

Граждане, полностью или частично оплатившие путевку до 31 марта, смогут поменять несостоявшийся тур на равнозначную поездку с той же категорией гостиницы и питанием. При этом, даже если новый тур обойдется дороже, путешественнику не придется за него доплачивать.

Сроки переноса поездки определят по соглашению сторон. При этом услуга должна быть оказана не позднее 31 декабря 2021 года.

Как сообщал «Рамблер», ранее вице-премьер Татьяна Голикова объявила об ограничении с 15 апреля до 1 июня регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией и Танзанией для профилактики завоза коронавирусной инфекции.

Вчера в пресс-службе Ростуризма сообщили о запуске горячей линии для туристов по бесплатному номеру +7 (495) 018-64-11. Туда можно обратиться с 9:00 до 21:00 за помощью и ответами на вопросы об ограничении полетов — о том, как вернуть деньги за путевку, нужно ли находится на обязательной самоизоляции по возвращении в Россию и тому подобные.