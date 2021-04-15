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Россияне смогут посещать Абхазию без теста на COVID-19

Газета.Ruиещё 7
57 минут назад
В пресс-службе кабинета министров республики Абхазии рассказали, что туристы из России могут посещать республику без теста на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Россияне смогут посещать Абхазию без теста на COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По информации пресс-службы, главным государственным санитарным врачом России было подписано постановление от 9 апреля 2021 года «О внесении изменений в постановление «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».
В документе прописаны изменения режима пересечения границы для граждан РФ, въезжающих из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики.
Согласно постановлению, новые правила не касаются российских граждан, которые пересекают российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок. Также россияне освобождаются от сдачи теста на коронавирус.
Однако для граждан Абхазии на сегодняшний день продолжает действовать распоряжение правительства РФ от 1 августа 2020 года, которое не регламентирует въезд в РФ.
Ранее власти Черногории приняли решение о продлении безвизового режима для граждан России до октября 2021 года.
Общество,Правительство РФ,Россия,Абхазия,
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