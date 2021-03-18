Полк имени Кадырова пожаловался Путину на статьи о казнях в Чечне

В понедельник «Новая газета» опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне.

Общественная палата Чечни заявила, что это клеветническая публикация с "надуманными обвинениями", и обратились к президенту c просьбой "защитить сотрудников органов правопорядка" и "обеспечить законность". В «Новой газете» заявили РИА Новости, что не согласны с обвинениями общественников Чечни. В пресс-службе издания на вопросы, согласны ли в газете с предъявленными претензиями и связывались ли общественники Чечни с редакцией по этому поводу, ответили "нет" по обоим пунктам.

Как говорится в размещенном в Instagram обращении, после спецоперации по уничтожению банды во главе с "эмиром" группировки «Имарат Кавказ» * Асланом Бютукаевым — последней ячейки международных террористов на территории Чечни — против полка развернута "настоящая информационная война, основным рупором которой является «Новая газета».

В обращении бойцы простят президента обратить внимание на "нападки" издания в их адрес.

Представители полка отметили, что в Чечне несут службу 16 тысяч сотрудников правоохранительных органов, бойцы полка с 2004 года уничтожили 477 боевиков, 42 главаря бандформирований, а 150 спецназовцев погибли.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Нам не привыкать сражаться с врагами России в открытом бою. Мы с большой гордостью, не жалея жизни, служим нашему Отечеству", — говорится в обращении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в понедельник, что в Кремле видели публикацию «Новой газеты» о "казнях" в Чечне, но не считают проверку этого материала своей прерогативой — для этого есть правоохранители.

Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что публикация «Новой газеты» является клеветой и что в ней распространяются ложные сведения, порочащие честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов.

* Запрещенная в России террористическая организация.