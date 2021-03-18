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Полк имени Кадырова обратился к Путину после статей о «казнях» в Чечне 

РИА Новости 18 марта 2021
Полк имени Кадырова пожаловался Путину на статьи о казнях в Чечне
Фото: РИА Новости
Бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни после публикаций о "казнях" в республике обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" «Новой газеты» в адрес сотрудников подразделения.
В понедельник «Новая газета» опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне.
Общественная палата Чечни заявила, что это клеветническая публикация с "надуманными обвинениями", и обратились к президенту c просьбой "защитить сотрудников органов правопорядка" и "обеспечить законность". В «Новой газете» заявили РИА Новости, что не согласны с обвинениями общественников Чечни. В пресс-службе издания на вопросы, согласны ли в газете с предъявленными претензиями и связывались ли общественники Чечни с редакцией по этому поводу, ответили "нет" по обоим пунктам.
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Как говорится в размещенном в Instagram обращении, после спецоперации по уничтожению банды во главе с "эмиром" группировки «Имарат Кавказ»* Асланом Бютукаевым — последней ячейки международных террористов на территории Чечни — против полка развернута "настоящая информационная война, основным рупором которой является «Новая газета».
В обращении бойцы простят президента обратить внимание на "нападки" издания в их адрес.
Представители полка отметили, что в Чечне несут службу 16 тысяч сотрудников правоохранительных органов, бойцы полка с 2004 года уничтожили 477 боевиков, 42 главаря бандформирований, а 150 спецназовцев погибли.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Нам не привыкать сражаться с врагами России в открытом бою. Мы с большой гордостью, не жалея жизни, служим нашему Отечеству", — говорится в обращении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в понедельник, что в Кремле видели публикацию «Новой газеты» о "казнях" в Чечне, но не считают проверку этого материала своей прерогативой — для этого есть правоохранители.
Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что публикация «Новой газеты» является клеветой и что в ней распространяются ложные сведения, порочащие честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Политика , Дмитрий Песков , Ахмат Кадыров , Владимир Путин , Имарат Кавказ , МВД , РИА Новости , Новая газета
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