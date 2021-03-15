Кремль переадресовал в СК вопрос про убийство сирийца

"Мы видели сообщения СМИ, но нам не известно об этом заявлении, тем более якобы оно было подано достаточно продолжительное время назад. Опять же, согласитесь, что это вопрос для Следственного комитета, а не для администрации президента", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле о данном обращении в СК.