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Москва

Зюганов назвал условия для объединения КПРФ и «Справедливой России» 

Говорит Москва 25 минут назад
Зюганов назвал условием объединения партий исключение ЛДПР
Фото: РИА Новости
Зюганов назвал условия для объединения КПРФ и «Справедливой России». По словам лидера коммунистической партии, он готов работать с Мироновым, но не с Жириновским.
Сегодня лидер «Справедливой России» заявил о слиянии с «Патриотами России» и партией «За правду». Сергей Миронов также призвал присоединиться к ним КПРФ и ЛДПР.
«Справедливая Россия» объявила об объединении с двумя партиями
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что сначала хотел бы увидеть программу новой партии.

«Если кого-то вы собираетесь объединять, то вы мне скажите, какая первая цель, какая программа, что мы будем делать в ближайшее время, объединившись, и дальше? Каким образом будем тренировать правительство народного доверия? Ради этого я готов объединиться и давно предлагал. Чтобы с кем-то объединяться, надо договориться, на базе чего и каким образом мы будем вести это объединение. Я за серьёзный блок левопатриотичных сил».

По словам Зюганова, у него с лидером партии ЛДПР разные взгляды на мир.

«Что касается Жириновского. На чём объединяться? Конституцией принято решение, что у нас единое неделимая история. Жириновский не считает, что советская власть, советская власть — это достижение, а я считаю это вершиной мировой цивилизации. А он не считает, он считает, что можно приехать самосвалами, раскопать Красную площадь, всё сгрести и выкинуть нас на улицу. Я считаю, что это абсолютно подлое предложение, за которое надо судить и судить очень строго».

В 2014 году Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва» призвал убрать с территории Красной площади все захоронения. По мнению лидера ЛДПР, все могилы нужно перенести на федеральное кладбище в Мытищах, в том числе там похоронить и Ленина.
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Политика , Геннадий Зюганов , Сергей Миронов , Владимир Жириновский , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР , Радиостанция "Говорит Москва"
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