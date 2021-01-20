Зюганов назвал условием объединения партий исключение ЛДПР

«Если кого-то вы собираетесь объединять, то вы мне скажите, какая первая цель, какая программа, что мы будем делать в ближайшее время, объединившись, и дальше? Каким образом будем тренировать правительство народного доверия? Ради этого я готов объединиться и давно предлагал. Чтобы с кем-то объединяться, надо договориться, на базе чего и каким образом мы будем вести это объединение. Я за серьёзный блок левопатриотичных сил».
«Что касается Жириновского. На чём объединяться? Конституцией принято решение, что у нас единое неделимая история. Жириновский не считает, что советская власть, советская власть — это достижение, а я считаю это вершиной мировой цивилизации. А он не считает, он считает, что можно приехать самосвалами, раскопать Красную площадь, всё сгрести и выкинуть нас на улицу. Я считаю, что это абсолютно подлое предложение, за которое надо судить и судить очень строго».