"Недавно представители Управления сообщили мне о желании посетить Крым. Я направила туда письмо с просьбой указать список сотрудников и даты, когда они готовы приехать в Крым. Ответ мне так и не пришел. А сегодня публично было сказано, что они не могут приехать в Крым, потому что у них какие-то там преграды. Какие могут быть преграды?! Мы открыты для всех. Конечно, я подожду официального ответа. Если его не будет, я снова напишу, повторю свое письмо-обращение", — сказала Поклонская.