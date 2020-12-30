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Поклонская: Крым не должен отказываться от воды с Украины 

РИА Новости Крым 25 минут назад
Крыму нужна днепровская вода, поэтому необходимо дипломатическими усилиями добиваться прекращения водной блокады полуострова Украиной. Такое мнение высказала депутат Госдумы от Крыма, зампредседателя комитета ГД по международным делам Наталья Поклонская в эфире радио "Спутник в Крыму".

"Мое мнение — эта вода нужна, и мы имеем право на нее. Это не частная собственность украинской власти. Река Днепр является рекой международного значения, а Северо-Крымский канал — это не забор в огороде Владимира Александровича Зеленского (президента Украины — ред.)", — заявила депутат.

По словам Поклонской, для переговоров с Украиной о возобновлении подачи воды в Крым необходимо "включать все политические и дипломатические методы", в том числе действовать через международные организации.
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Парламентарий рассказала, что на протяжении семи месяцев ведет переписку с Управлением верховного комиссара по правам человека ООН по поводу визита представителей организации в Крым и ознакомлением с ситуацией водоснабжения региона.

"Недавно представители Управления сообщили мне о желании посетить Крым. Я направила туда письмо с просьбой указать список сотрудников и даты, когда они готовы приехать в Крым. Ответ мне так и не пришел. А сегодня публично было сказано, что они не могут приехать в Крым, потому что у них какие-то там преграды. Какие могут быть преграды?! Мы открыты для всех. Конечно, я подожду официального ответа. Если его не будет, я снова напишу, повторю свое письмо-обращение", — сказала Поклонская.

До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу. После вхождения Крыма в состав России Украина перекрыла канал. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что водная блокада Крыма, организованная Украиной, нарушает европейские и международные конвенции.
С середины октября 2020 года начата реализация плана по обеспечению водоснабжения Республики Крым и Севастополя, утвержденного правительством РФ. Средства на его реализацию в 2020-2024 годах в объеме 48 млрд руб будут выделены из Резервного фонда. План, среди прочего, предусматривает бурение новых скважин, ремонт сетей водоснабжения, строительство опреснительных установок, устройство очистки сточных вод, строительство водозаборных сооружений на реке Бельбек в Севастополе.
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Комментарии 31
Политика , Видео , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , Наталья Поклонская , МИД , Комитет госдумы по международным делам , ООН , Госдума , Правительство РФ , Днепр , Республика Крым
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