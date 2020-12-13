В Кремле ответили на слухи о «президентском бункере» 

"Он там (в Ново-Огарево — ред.) и живет, он там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда — не так часто, как хотелось бы ему, но все-таки –летает в командировки, технологические решения дают ему эффект присутствия в тех местах, где ему нужно", — отметил пресс-секретарь главы государства.