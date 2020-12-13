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Москва

В Кремле ответили на слухи о «президентском бункере» 

РИА Новости 16 минут назад
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что якобы Владимир Путин находится в некоем "бункере": глава государства живет в подмосковном Ново-Огарево, там работает, оттуда ездит в Кремль и редкие командировки.

"Путин сейчас живет в Ново-Огарево, собственно, где он и жил и до. До пандемии", — сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1" в ответ на просьбу прокомментировать мнение, что якобы президент сейчас "живет в каком-то бункере и оттуда выдает всем указания".

"Он там (в Ново-Огарево — ред.) и живет, он там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда — не так часто, как хотелось бы ему, но все-таки –летает в командировки, технологические решения дают ему эффект присутствия в тех местах, где ему нужно", — отметил пресс-секретарь главы государства.

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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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