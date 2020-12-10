Президент России Владимир Путин пришел в ярость от того, что три десятка иностранных самолетов-шпионов приблизились к границе страны. Об этом сообщает The National Interest.

На прошлой неделе командующий Военно-воздушными силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин заявил, что в 2020 году вблизи российских границ действовало более 1,3 тысячи иностранных самолетов-разведчиков.

Несколько дней спустя средства массовой информации сообщили, что за последнюю неделю еще около 30 иностранных самолетов-шпионов вместе с шестью беспилотными летательными аппаратами провели воздушную разведку вдоль государственной границы России.

«Путин в ярости», — считает автор The National Interest, писатель Питер Сучиу.

Также он, автор нескольких книг об истории военных головных уборов, назвал заявление Юдина смелым, но и выразил уверенность, что Россия следит за самолетами, которые пролетают над водами Балтийского, Баренцева, Черного и Японского морей и западной частью Тихого океана у границ России.