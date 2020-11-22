Захарова высмеяла русофобскую вакансию в NYT 

Американская газета написала, что ищет кандидата на должность специального корреспондента в Москве . При этом она описала Россию как государство, которое отправляет «боевые отряды, вооружённые нервно-паралитическими веществами», «сеет хаос и раздор на Западе». Также в вакансии упоминались частные военные компании и больницы, переполненные пациентами с COVID-19.

«Если все это похоже на место, где вы хотите работать, то можете претендовать на замещение освобождающейся должности», — пишет издание.

«Даже начинать про ангажированность и русофобию не буду. За что собираются платить, тоже без объяснений понятно. Ясно и то, как относится независимая американская пресса к своей аудитории», — прокомментировала Захарова в фейсбуке.

Она иронично отметила, что в такие «нечеловеческие» условия нельзя отправлять американских журналистов, жизни которых «тоже имеют значение, даже если это НЙТ».

«Работайте себе спокойно в Штатах, не подвергайте описанному вами «риску» ради написания нескольких небылиц своего журналиста — врать у вас и дистанционно прекрасно получается», — подытожила представитель МИД.

По её словам, к этой ситуации подходит перифраз Ницше: американская пресса столько боролась с «чудовищем», что незаметно в него сама превратилась.