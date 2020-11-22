Ещё
Далее:
Читайте также:
3 месяца кино за 199 рублей в Okko
3 месяца кино за 199 рублей в Okko Оформить сейчас ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Захарова высмеяла русофобскую вакансию в NYT 

Майк Габриелян 40 минут назад
Захарова высмеяла русофобскую вакансию в NYT
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла газету The New York Times, опубликовавшую издевательскую русофобскую вакансию.
Американская газета написала, что ищет кандидата на должность специального корреспондента в Москве. При этом она описала Россию как государство, которое отправляет «боевые отряды, вооружённые нервно-паралитическими веществами», «сеет хаос и раздор на Западе». Также в вакансии упоминались частные военные компании и больницы, переполненные пациентами с COVID-19.

«Если все это похоже на место, где вы хотите работать, то можете претендовать на замещение освобождающейся должности», — пишет издание.

«Даже начинать про ангажированность и русофобию не буду. За что собираются платить, тоже без объяснений понятно. Ясно и то, как относится независимая американская пресса к своей аудитории», — прокомментировала Захарова в фейсбуке.

Она иронично отметила, что в такие «нечеловеческие» условия нельзя отправлять американских журналистов, жизни которых «тоже имеют значение, даже если это НЙТ».

«Работайте себе спокойно в Штатах, не подвергайте описанному вами «риску» ради написания нескольких небылиц своего журналиста — врать у вас и дистанционно прекрасно получается», — подытожила представитель МИД.

По её словам, к этой ситуации подходит перифраз Ницше: американская пресса столько боролась с «чудовищем», что незаметно в него сама превратилась.
Захарова осадила заплывших буржуазным жирком деятелей
Ранее «Рамблер» рассказывал, как «Нью-Йорки Таймс» в последние годы отреклась от стандартов журналистики и посвятила себя беспощадной, предвзятой демонизации России, которую выставляет смертельной угрозой.
Видео дня. Первое фото Михаила Ефремова из колонии
Комментарии 6
Политика , Мария Захарова , МИД , New York Times
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовые протесты в Гватемале попали на видео
00:58
Массовые протесты в Гватемале попали на видео
В мире Происшествия
Пожар в исправительной колонии в Барнауле попал на видео
00:13
Пожар в исправительной колонии в Барнауле попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с упавшим в реку грузовиком
00:20
Опубликовано видео с упавшим в реку грузовиком
Происшествия
Появилось видео с места обрушения строительного крана на дом
00:31
Появилось видео с места обрушения строительного крана на дом
Новости Москвы Происшествия
Последствия разрушительного ледяного дождя во Владивостоке попали на видео
00:13
Последствия разрушительного ледяного дождя во Владивостоке попали на видео
Происшествия
Колонна военной техники в Уручье попала на видео
00:36
Колонна военной техники в Уручье попала на видео
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Петербурге попала на видео
00:33
Массовая драка со стрельбой в Петербурге попала на видео
Происшествия
Тракторный протест в Дании попал на видео
00:23
Тракторный протест в Дании попал на видео
В мире
Массовая драка украинских гандболисток попала на видео
01:21
Массовая драка украинских гандболисток попала на видео
Происшествия
Журналист прервал секретную видеоконференцию министров обороны ЕС и попал на видео
01:02
Журналист прервал секретную видеоконференцию министров обороны ЕС и попал на видео
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение