В России прокомментировали выпад Польши

"Можно найти десятки, а быть может и сотни официальных заявлений официальных польских политиков, дискредитирующих Россию и дискриминирующих ее репутацию. Смысл такой политики — выставить Польшу в качестве авангарда борьбы "демократического Запада" с "авторитарным Востоком", а также заручиться дополнительной поддержкой союзников в роли "прифронтового государства Польша", — заявил сенатор.