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В Совфеде прокомментировали обвинения Польши в адрес России 

ТАСС 26 минут назад
В России прокомментировали выпад Польши
Фото: Reuters
Обвинения Польши в адрес России в попытках испортить ее репутацию в Европе и мире циничны, не новы и не имеют ничего общего с реальностью. Об этом ТАСС заявил в воскресенье глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Ранее в СМИ появилась информация, что пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин назвал Россию самой большой угрозой для Польши и заявил, что Москва пытается выставить Варшаву проблемной для Евросоюза страной. Он пояснил, что имеет в виду "разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки" со стороны РФ.

"Цинично, неприемлемо и не имеет никакого отношения к реалиям. Так что это из серии "с больной головы на здоровую", — сказал Косачев.

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Он подчеркнул, что Польша является одной из наиболее антироссийски настроенных стран Европы, реализующих эту линию на уровне государственной политики.

"Можно найти десятки, а быть может и сотни официальных заявлений официальных польских политиков, дискредитирующих Россию и дискриминирующих ее репутацию. Смысл такой политики — выставить Польшу в качестве авангарда борьбы "демократического Запада" с "авторитарным Востоком", а также заручиться дополнительной поддержкой союзников в роли "прифронтового государства Польша", — заявил сенатор.

"Польские стенания, к сожалению, напоминают известную ироничную историю о том, как … "и вот Польша была расчетвертована на три неравные половинки…". Ничего нового", — добавил глава международного комитета СФ.

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Комментарии 47
Политика , Константин Косачев , ЕС , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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