Что стало с политиком Аманом Тулеевым 

Амангельды Тулеев родился 13 мая 1944 года в туркменском городе Туркменбашы (в те времена — Красноводск) в семье отца-казаха и матери татаро-башкирского происхождения.

Учился в железнодорожном техникуме, после — работал дежурным на кемеровской железнодорожной станции Мундыбаш, отслужил в армии, вернулся на прежнее место работы и в итоге стал начальником станции. В 1973 году заочно окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер путей сообщения».

В 1983-1985 годах был начальником Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги, а к 1989-му окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС (сейчас — Российская академия госслужбы ). До 1990-го был начальником Кемеровской железной дороги, затем стал главой Кемеровского совета народных депутатов и депутатом Верховного Совета РСФСР.

Николая Рыжкова и Владимира Жириновского. В 1991 году Тулеев выдвинул свою кандидатуру на первых выборах президента России. Он набрал семь процентов голосов, став четвертым из шести претендентов после Бориса Ельцина

Как отмечает «Континент Сибирь Online» , сибирского депутата Тулеева называли «неизвестным кандидатом». Популярность пришла неожиданно, когда в Москве случилось ЧП: преступник захватил автобус с туристами, но Тулеев оказался поблизости, вступил с ним в переговоры и убедил сдаться. На пост президента Тулеев баллотировался еще дважды — в 1996-м и 2000 году.

В марте 1994 на выборах в законодательное собрание Кемеровской области созданный Тулеевым блок «Народовластие» получил 63,3 процента голосов. В апреле он возглавил заксобрание и начал обвинять губернатора Михаила Кислюка , назначенного Ельциным, в коррупции и махинациях. Тулеев инициировал множество проверок администрации и завоевал популярность в регионе.

Весной-летом 1997 года на Кузбассе начали проходить массовые митинги, местные жители выступали против Кисляка и в итоге Ельцин назначил Тулеева главой администрации. В октябре 1997-го Тулеев победил на выборах губернатора.

В июле 1999 года он отказался принять от Ельцина орден Почета.

«Я просто не могу принципиально принять награды от власти, которая ввергла страну в нищету», — заявил он тогда.

Чуть позже Тулеев принял эту награду от Владимира Путина

В 2010-м Тулеев вступил в «Единую Россию» . Он оставался губернатором до весны 2018 года. 25 марта 2018-го в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар. Его жертвами стали 60 человек, среди которых было много детей, в том числе и племянница губернатора. Через несколько дней в городе прошел митинг, участники которого потребовали отставки Тулеева. Сначала он называл протестующих «бузотерами», но 1 апреля попросил Путина о досрочной отставке.

Через несколько дней он стал депутатом Кемеровского облсовета, а в сентябре 2018-го — ректором кузбасского института. Институт помогает техникумам готовить специалистов.

В интервью «Сибдепо» в 2020 году Тулеев рассказал, что его семье было тяжело во время первого всплеска коронавируса — COVID-19 переболел его старший сын. Сам Тулеев говорит, что чувствует себя приемлемо.

«Здоровье не выдержит, если на него постоянно жаловаться. Конечно, все эти тяжелые операции, которые я перенёс, они бесследно не проходят. Поэтому не буду врать: вприпрыжку не бегаю. Проблемы есть. Хожу с тросточкой», — отметил он.

По словам Тулеева, на плаву его держит то, что он «по жизни трудоголик».

«Ну не могу без работы. Не могу сидеть дома, марки или монетки там собирать. У меня и хобби-то ни одного нету», — подчеркнул он.