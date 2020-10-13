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Пока вы спали: Путин нашел Медведеву новую работу 

Алиса Селезнёва 32 минуты назад
Пока вы спали: Путин нашел Медведеву новую работу
Фото: ТАСС
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Путин поручил Медведеву новую работу

Президент России Владимир Путин поручил создать межведомственную комиссию по вопросам защиты от новых инфекций. Главой комиссии назначен заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, комиссия должна будет оценивать угрозы, связанные с распространением ранее не известных заболеваний, изучать механизмы их возникновения, а также вырабатывать рекомендации по улучшению мер защиты населения.
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В России вырастут цены на жизненно важные препараты

ФАС и Минздрав предложили разрешить поднять цены на жизненно важные лекарства, которые оказались в дефиците из-за нерентабельности их производства. Об этом пишет «Коммерсант».
По данным издания, ускорить решение проблемы с ценам на лекарства, входящие в список жизненно важных, чиновников побудило предупреждение фармкомпаний об отказе их производить. По данным участников рынка, из-за роста курса доллара цены на субстанции, из которых делают лекарства, существенно выросли, а отпускные цены остались прежними.
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На Украине начали «охоту» за российской вакциной

Украинские олигархи, в отличие от президента страны Владимира Зеленского, готовы приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Однако эксперты отмечают, что русофобская позиция властей Украины делает маловероятной массовую закупку российского препарата, пишет «Взгляд».
По словам украинского экономиста Александра Охрименко, в стране ежедневно регистрируется рост заболеваемости от коронавируса, однако власти Украины придерживаются твердой позиции, что «российскую вакцину никогда и ни под каким видом закупать не будут».
При этом директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко высказал мнение, что закупки вакцины даже у «страны-агрессора» станут возможны, если на этом будет настаивать ВОЗ и «Спутник V» приобретут европейские страны.
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Тихановская готовит «санитарный кордон» для России

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, добивающаяся встречи с главой России Владимиром Путиным, лишь «говорящая голова». А те силы, которые за ней стоят, хотят создать «санитарный кордон» вокруг России, заявил «Свободной прессе» депутат Госдумы третьего и четвертого созывов, полковник в отставке Виктор Алкснис.
Он напомнил, что эта идея обсуждалась еще 90-е годы, когда в резидентуре ЦРУ лидеры народных фронтов Прибалтики, Белоруссии, Украины, Грузии и Молдавии договаривались о создании Балтийско-Черноморской конфедерации. Сейчас Запад «костьми ляжет, чтобы добиться этой цели» и Тихановская — всего лишь часть плана, уверен он.
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Россия готова сменить газопроводы на СПГ

Министр энергетики РФ Александр Новак отметил рост доли сжиженного природного газа (СПГ) в мировой торговле и пообещал, что Россия будет активно заниматься удовлетворением спроса на этот вид топлива. Россия вполне способна справиться с этой задачей, но потребуются значительные вложения, пишет «Свободная пресса».
По данным экспертов, развитие СПГ выгодно России. Однако для бесперебойных поставок такого газа нужно построить новые атомные ледоколы. Стоимость одного такого судна около 120 млрд рублей. В России низкая себестоимость СПГ, но дорогая доставка, однако в целом наша страна вполне конкурентоспособна, утверждает издание.
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Видео дня. Зек пришел в полицию с крокодилом Гошей и попросился в Сочи
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Политика , Дмитрий Медведев , Светлана Тихановская , Александр Новак , Виктор Алкснис , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Константин Бондаренко , Минздрав РФ , ВОЗ , Госдума , ФАС , ЦРУ , Деловая газета "Взгляд"
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