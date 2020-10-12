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Тихановская рассказала о сути возможных переговоров с Путиным 

RT на русском и ещё 4 2 часа назад
Тихановская раскрыла суть переговоров с Путиным
Фото: RT на русском
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, в чём видит суть переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которых она хочет.

«Мои, то есть переговоры белорусов с Путиным, это не переговоры: вы убираете Лукашенко, мы вам сдаем страну. Нет, ни в коем случае. Это переговоры о том, чтобы Россия не вмешивалась в дела Беларуси, дала возможность нам самим решить свое будущее», — заявила Тихановская в интервью TUT.by.

Она отметила, что всегда заявляла, что «мы не против России, да и в России, думаю, это понимают».

«Беларусь от России никуда не денется, стену мы не построим», — сказала она.

Ранее Тихановская провела встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, также она встречалась с французским лидером Эммануэлем Макроном. Также Тихановская заявила о желании провести встречу с Путиным.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что каких-либо контактов Путина с Тихановской не планируется.
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Комментарии 1
Политика , В мире , СНГ , Светлана Тихановская , Дмитрий Песков , Ангела Меркель , Владимир Путин , Эммануэль Макрон
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