Тихановская раскрыла суть переговоров с Путиным

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, в чём видит суть переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которых она хочет.
«Мои, то есть переговоры белорусов с Путиным, это не переговоры: вы убираете Лукашенко, мы вам сдаем страну. Нет, ни в коем случае. Это переговоры о том, чтобы Россия не вмешивалась в дела Беларуси, дала возможность нам самим решить свое будущее», — заявила Тихановская в интервью TUT.by.
Она отметила, что всегда заявляла, что «мы не против России, да и в России, думаю, это понимают».
«Беларусь от России никуда не денется, стену мы не построим», — сказала она.
Ранее Тихановская провела встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, также она встречалась с французским лидером Эммануэлем Макроном. Также Тихановская заявила о желании провести встречу с Путиным.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что каких-либо контактов Путина с Тихановской не планируется.