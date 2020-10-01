Что стало с политиком Григорием Явлинским 

Явлинский родился 10 апреля 1952 года во Львове в семье директора колонии для беспризорников и преподавательницы химии. В детстве Явлинский много читал, играл на фортепиано, хорошо плавал и занимался боксом. После окончания вечерней школы рабочей молодежи он устроился слесарем в стекольную фирму, а затем поступил в московский Институт народного хозяйства имени Плеханова.

В университете Явлинский издавал самиздатовскую газету «Мы», на последнем курсе женился на москвичке Елене, в 1973-м получил красный диплом, а затем окончил аспирантуру.

После учебы Явлинский попал в институт управления при Министерстве угольной промышленности, занялся составлением квалификационных справочников и должностных инструкций. Он сопровождал горняков во время их работы, однажды попал под завал и простоял десять часов в ледяной воде по пояс.

В 1980-м Явлинский стал заведующим сектором тяжелой промышленности в Научно-исследовательском институте труда.

В 1989 году после первого Съезда народных депутатов СССР Явлинский благодаря своему бывшему преподавателю-депутату стал заведующим Сводным экономическим отделом Совета Министров СССР, а в 1990-м — заместителем председателя Совета Министров РСФСР.

В начале 90-х вместе с другими экономистами разработал программу реформирования экономики «500 дней», которая так и не была принята. После этого продолжил работать над проблемами экономики в команде президента СССР Михаила Горбачева

В декабре 1991-го после заключения Беловежских соглашений Явлинский покинул правительство в знак несогласия.

Осенью 1993-го Явлинский и его соратники создали политический блок «Явлинский—Болдырев—Лукин» ( «Яблоко» ), который позже прошел в Госдуму первого созыва во главе с Явлинским. В Думе Явлинский жестко критиковал войну в Чечне и требовал вывода войск.

В 1996 году Явлинский впервые принял участие в выборах президента, заняв четвертое место и набрав 7,35 процента голосов. С тех пор он боролся за президентском кресло не раз. В 2000-м он занял третье место с 5,8 процента голосов, а в 2018-м стал пятым, получив 1,05 процента.

Явлинский посетил большинство акций протеста последних лет. В интервью RTVI он рассказал, что делает это не ради изменения политики Кремля.

«Это личное дело. Это важная вещь, но она, к сожалению, не ведет ни к каким политическим изменениям. Это самовыражение, это важный элемент жизни, как гражданский активизм. Но это не политика», — заявил он.