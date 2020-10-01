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В Кремле заявили о работе Навального на ЦРУ 

Артём Кульша 25 минут назад
Центральное разведывательное управление США работает с политиком Алексеем Навальным. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в медицинский комплекс «Шарите» (Charite) в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября Навальный был выписан из больницы.
Володин: "Навальный работает на спецслужбы Запада"
Сегодня Песков заявил, что у Кремля есть информация о том, что в настоящее время с политиком работают западные спецслужбы, а именно специалисты ЦРУ. Также он заявил, что в намерении Навального вернуться в Россию нет геройства, это может сделать любой гражданин страны.
Сегодня немецкое издание Spiegel опубликовало интервью с Навальным. В ходе него он сообщил о намерении вернуться в Россию после прохождения курса лечения в Германии, а также обвинил президента России Владимира Путина в том, что он стоит за преступлением, совершенным против него.
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Политика , Видео , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ЦРУ
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