В Кремле заявили о работе Навального на ЦРУ 

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в медицинский комплекс «Шарите» (Charite) в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября Навальный был выписан из больницы.

Сегодня Песков заявил, что у Кремля есть информация о том, что в настоящее время с политиком работают западные спецслужбы, а именно специалисты ЦРУ. Также он заявил, что в намерении Навального вернуться в Россию нет геройства, это может сделать любой гражданин страны.