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Белоруссия в огне. Главное

Хабиров предложил компромисс по Куштау 

Майк Габриелян 23 минуты назад
Хабиров предложил компромисс по Куштау
Фото: ТАСС
Экологи и краеведы Башкирии празднуют победу. Разработка шихана (горы) Куштау в Ишимбайском районе будет приостановлена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики Радия Хабирова.
Сегодня Хабиров приехал к шихану и встретился с его защитниками. Он сказал, что работы приостанавливаются. Глава республики заявил, что Куштау не будет разрабатываться, пока не найдут компромиссное решение.

«Глава озвучил это на встрече», — сказали в пресс-службе.

Накануне «Рамблер» рассказывал о столкновениях между активистами, выступающими против разработки Куштау и охранниками.
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Политика , Башкортостан
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