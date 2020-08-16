Хабиров предложил компромисс по Куштау 

Экологи и краеведы Башкирии празднуют победу. Разработка шихана (горы) Куштау в Ишимбайском районе будет приостановлена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики Радия Хабирова.

Сегодня Хабиров приехал к шихану и встретился с его защитниками. Он сказал, что работы приостанавливаются. Глава республики заявил, что Куштау не будет разрабатываться, пока не найдут компромиссное решение.

«Глава озвучил это на встрече», — сказали в пресс-службе.