На горе Куштау начались столкновения 

Башкирии начались столкновения защитников горы Куштау с охранниками. На место прибыл ОМОН. Активисты защищают от вырубки деревьев гору, где « Башкирская содовая компания » хочет начать разработки.

Издание Ufa1.ru ведет онлайн-репортаж с места событий. На кадрах видно, что сотрудники компании и охранники разобрали палаточный лагерь активистов. 25 человек задержаны.

Очевидец рассказал радиостанции «Говорит Москва», что в лагере находились женщины и дети. Там постоянно дежурило около 50 человек, выступающих за сохранение горы».

По его словам, активистов били дубинками сотрудники ЧОП. Применялись спецтехника и газовые баллончики. По данным местных СМИ, к полудню к шихану подъехали сотрудники ОМОН.

В августе прошлого года Башкирская сырьевая компания получила лицензию на разработку шихана сроком на 20 лет. Общественные деятели и учёные, экологи, краеведы просили главу республики Радия Хабирова отменить решение, но он отказался.

Ранее «Рамблер» сообщал , что в Башкирии избивают местных жителей, которые встали на защиту уникального природного объекта. Пострадавшие уверены, что атакующие действуют в сотрудничестве с местными властями, заинтересованными в прибыли, которую может получить одна из местных компаний.

Шихан — это одиночный холм, возвышенность с правильными склонами и вершиной. В Башкирии эти холмы образовывали цепочку вдоль реки Белой, состоящую из четырёх шиханов: Торатау, Шахтау, Юрактау и Куштау.

Шиханы — уникальные природные объекты. В 1950-х Шахтау был взорван и срыт для производства соды. Оставшиеся шиханы охраняются. Юрактау и Торатау юридически защищены от уничтожения и вокруг них запрещена вырубка. Куштау такого статуса не получил. В прошлом году Федеральное агентство по природопользованию выдало разрешение добывать на его месте известняк, из которого при сжигании получают кальцинированную соду. Таким образом, этот шихан поставлен под угрозу.