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«Народ прозрел»: Лукашенко об интеграции с Россией 

Вероника Полынина и ещё 3 14 минут назад
«Народ прозрел»: Лукашенко об интеграции с Россией
Фото: Николай Петров / AP
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил о невозможности интеграции с Россией. Запись беседы доступна на Youtube.

«Если бы даже я согласился на объединение на самых выгодных условиях для Белоруссии, белорусы это уже не воспримут», — заявил Лукашенко.

По его словам, интеграция была возможна «лет 20-25 назад», а сейчас «народ перезрел».
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Лукашенко также опроверг сообщения о том, что ему предлагали стать спикером парламента объединенного государства Белоруссии и России. По его словам, на роль «завскладом» он никогда бы не согласился.
Как сообщал «Рамблер», 4 августа Лукашенко выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию Белоруссии. В ходе выступления он заявил, что Россия променяла братские отношения с Белоруссией на партнерские и боится потерять Белоруссию, потому что кроме нее не имеет других по-настоящему близких союзников.
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Политика , Выборы на Украине , Александр Лукашенко , Дмитрий Гордон
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