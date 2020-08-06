«Народ прозрел»: Лукашенко об интеграции с Россией 

«Если бы даже я согласился на объединение на самых выгодных условиях для Белоруссии, белорусы это уже не воспримут», — заявил Лукашенко.

По его словам, интеграция была возможна «лет 20-25 назад», а сейчас «народ перезрел».

Лукашенко также опроверг сообщения о том, что ему предлагали стать спикером парламента объединенного государства Белоруссии и России. По его словам, на роль «завскладом» он никогда бы не согласился.

Как сообщал «Рамблер», 4 августа Лукашенко выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию Белоруссии. В ходе выступления он заявил, что Россия променяла братские отношения с Белоруссией на партнерские и боится потерять Белоруссию, потому что кроме нее не имеет других по-настоящему близких союзников.