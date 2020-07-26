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В Совфеде прокомментировали разговор Путина и Зеленского 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
«Путь в тупик»: В РФ объяснили звонок Зеленского Путину
Фото: Reuters
Декларируя тезис о безальтернативности минских соглашений, президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы их не выполнять, это путь в тупик, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
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Зеленский в воскресенье позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, обсуждалось урегулирование в Донбассе. Как сообщала пресс-служба Кремля, президент России в разговоре отметил, что озвученная Зеленским позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти подтверждение в реальных действиях Киева.
"Сам факт звонка Путину говорит о том, что Зеленский нуждается в поддержке своей позиции. Но она неконструктивна. Декларировать безальтернативность минских соглашений и при этом делать все, чтобы их не выполнять — это путь в тупик. О чем и дал понять Зеленскому российский президент", — сказал сенатор.
По мнению Морозова, Зеленский делает все, чтобы не выполнять условия Минска-2. "И это читается в каждом его действии", — заключил политик.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Олег Морозов , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Совет Федерации , РИА Новости
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