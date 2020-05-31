Между Россией и США разгорается новый скандал 

Россия призвала международные правозащитные структуры отреагировать на полицейское насилие в отношении журналистов в США. Речь идёт о представителях СМИ, освещающих протесты из-за дела Флойда. В число потерпевших попал и российский журналист Михаил Тургиев. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
«Обеспокоены участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний в отношении журналистов в ходе освещения ими вспыхнувших после убийства Джорджа Флойда протестных акций в США. Считаем неприемлемым использование сотрудниками американских правоохранительных органов спецсредств — резиновых пуль и слезоточивых аэрозолей — против представителей СМИ после предъявления ими пресс-карты», — сказано в заявлении.
Дипломаты отметили, что рассматривают как необоснованную жестокость «целенаправленное распыление полицейскими Миннеаполиса перечного спрея в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву, несмотря на идентификацию его в качестве журналиста».
В МИД напомнили властям США, что по международным законам они обязаны обеспечить безопасность и беспрепятственную деятельность журналистов, а также свободу выражения мнений. Российские дипломаты надеются, что компетентные органы США проведут тщательное расследование инцидентов.
«Настоятельно призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО должным образом отреагировать на этот произвол», — заявили в МИД.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Миннесоте и других штатах на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, подозреваемого в фальшивомонетничестве. Белые полицейские надели на него наручники и повалили на дорогу. Один из копов давил коленом на его шею, хотя Флойд кричал, что не может дышать. Вскоре он умер в больнице. Стражей порядка уволили, одного арестовали, обвинив в непредумышленном убийстве. По стране прокатились акции протеста. Власти решили усмирить манифестантов силой. В наиболее горячие протестные точки введены войска, установлен комендантский час.