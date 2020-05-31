Между Россией и США разгорается новый скандал 

Россия призвала международные правозащитные структуры отреагировать на полицейское насилие в отношении журналистов в США . Речь идёт о представителях СМИ, освещающих протесты из-за дела Флойда. В число потерпевших попал и российский журналист Михаил Тургиев. Об этом говорится в заявлении МИД РФ

«Обеспокоены участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний в отношении журналистов в ходе освещения ими вспыхнувших после убийства Джорджа Флойда протестных акций в США. Считаем неприемлемым использование сотрудниками американских правоохранительных органов спецсредств — резиновых пуль и слезоточивых аэрозолей — против представителей СМИ после предъявления ими пресс-карты», — сказано в заявлении.

Дипломаты отметили, что рассматривают как необоснованную жестокость «целенаправленное распыление полицейскими Миннеаполиса перечного спрея в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву, несмотря на идентификацию его в качестве журналиста».

В МИД напомнили властям США, что по международным законам они обязаны обеспечить безопасность и беспрепятственную деятельность журналистов, а также свободу выражения мнений. Российские дипломаты надеются, что компетентные органы США проведут тщательное расследование инцидентов.

«Настоятельно призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО должным образом отреагировать на этот произвол», — заявили в МИД.