У Белого дома начались столкновения 

Перед Белым домом начались столкновения протестующих с сотрудниками Секретной службы США , которая охраняет Трампа и других высокопоставленных чиновников. Об инциденте сообщает CNN

Стычки возле резиденции главы государства длились более пяти часов. Демонстранты вступали в пререкания с президентской охраной, бросали в агентов пластиковые бутылки и другие предметы, пытались опрокинуть металлические ограждения. Сотрудники Секретной службы в ответ распыляли в толпу перцовые баллончики.

Американскому режиму в эти дни пришлось столкнуться с массовыми манифестациями сторонников гражданских прав и свобод. Большая часть вышедших на улицы — афроамериканцы.

Они разъярены зверским убийством чернокожего в городе Миннеаполис. Местный житель, охранник Джордж Флойд скончался после того, как белый полицейский применил к нему удушающий прием при задержании. Эпизод попал на видео и разошелся по соцсетям всего мира. В городе начались митинги на улицы вышли сторонники движения против расизма.

Протесты переросли в бунты с погромами и перекинулись в другие города. Накануне в Калифорнии два агента федеральной службы получили серьезные огнестрельные ранения. Один позже скончался.

По данным CNN, более 30 крупных городов США охвачены акциями неповиновения. Акции проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте.

Протесты из-за убийства Джорджа Флойда продолжились утром в субботу в Линкольне, штат Небраска. Около 200 граждан арестованы в Хьюстоне. Американские власти решили усмирить недовольных граждан силой. Полиция объявила, что народные сходы более не рассматриваются как мирный протест. Участники будут арестованы. На подавление митингов в Миннеаполисе брошены две тысячи бойцов Национальной гвардии и бронетехника, введен комендантский час.