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«Беспрецедентная ложь»: в Крыму обратились к Киеву 

Майк Габриелян 6 минут назад
Украинские политики используют тему российского Крыма для пропаганды и спекуляций, но при этом игнорируют встречи с крымчанами на открытых международных площадках, Об этом заявил депутат Госсовета Крыма Юрий Гемпель, сообщает RT.
«Каждый раз представители Украины, представители Европы отказываются обсуждать на открытых площадках, как они считают, «проблему» с якобы нарушением прав человека в Крыму и многое другое. Сколько раз мы их приглашали в Крым — приезжайте, посмотрите, давайте пообщаемся», — сказал Гемпель.
Депутат считает, что Киеву всё труднее зарабатывать очки на этой теме, поскольку с каждым годом всё больше людей в мире понимает, что заявления украинских властей о Крыме «являются наглой и беспрецедентной ложью».
Как сообщал «Рамблер», ранее представители четырех стран (Украины, США, Британии и Эстонии) отказались участвовать в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по ситуации в Крыму.
«В Европе все больше понимают, что Крым в России навсегда»
Заседание было инициировано Россией по формуле Арриа. Так называются неформальные встречи, организуемые на площадках ООН. На такие заседания приглашают людей, которых, по мнению организатора, полезно выслушать. Формат заседаний назван в честь создателя — венесуэльского дипломата Диего Арриа.
Разговор на "крымском" заседании был посвящен реальной, а не выдуманной Киевом ситуации на полуострове. Впервые в ООН высказались сами жители этого южного российского региона.
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Политика , Видео , Юрий Гемпель , Совбез ООН , ООН , Киев , Республика Крым
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