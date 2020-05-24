«Беспрецедентная ложь»: в Крыму обратились к Киеву 

Украинские политики используют тему российского Крыма для пропаганды и спекуляций, но при этом игнорируют встречи с крымчанами на открытых международных площадках, Об этом заявил депутат Госсовета Крыма Юрий Гемпель сообщает RT.

«Каждый раз представители Украины, представители Европы отказываются обсуждать на открытых площадках, как они считают, «проблему» с якобы нарушением прав человека в Крыму и многое другое. Сколько раз мы их приглашали в Крым — приезжайте, посмотрите, давайте пообщаемся», — сказал Гемпель.

Депутат считает, что Киеву всё труднее зарабатывать очки на этой теме, поскольку с каждым годом всё больше людей в мире понимает, что заявления украинских властей о Крыме «являются наглой и беспрецедентной ложью».

Как сообщал «Рамблер», ранее представители четырех стран (Украины, США, Британии и Эстонии) отказались участвовать в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по ситуации в Крыму.

Заседание было инициировано Россией по формуле Арриа. Так называются неформальные встречи, организуемые на площадках ООН . На такие заседания приглашают людей, которых, по мнению организатора, полезно выслушать. Формат заседаний назван в честь создателя — венесуэльского дипломата Диего Арриа.

Разговор на "крымском" заседании был посвящен реальной, а не выдуманной Киевом ситуации на полуострове. Впервые в ООН высказались сами жители этого южного российского региона.