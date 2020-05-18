«Это часть войны»: в РФ ответили на обвинения по Сирии

Василий Небензя. Обвинения в адрес России в совершении военных преступлений в Сирии являются частью информационной войны. Об этом заявил в интервью газете "Коммерсантъ" постоянный представитель РФ при ООН

"Нас много в чем обвиняют. И не только по Сирии. К сожалению, это часть войны. Войны информационной", — сказал он.

Минобороны. Касаясь обвинений независимой международной комиссии по расследованию в Сирии в адрес России в совершении военных преступлений в стране, Небензя отметил, что Москва неоднократно опровергала их по линии МИД

"В первую очередь потому, что зачастую вся доказательная база подобных обвинений — это показания неизвестных источников. На самом деле эти информаторы известны: мастера фабрикаций "Белые каски" и им подобные", — пояснил он.

"Мы не боимся честного разговора и подробно разъясняем нашим партнерам, как тщательно осуществляется выбор целей при контртеррористических действиях. Даже провели в ООН специальную пресс-конференцию, где поделились опровергающей фото— и видеоинформацией. Но некоторые вещи, например якобы перехваченные разговоры пилотов ВКС, настолько абсурдны, что комментировать их смешно", — подчеркнул Небензя.

Международный беспристрастный и независимый механизм для содействия проведению расследований в отношении тех, кто несет ответственность за наиболее серьезные преступления, совершенные в Сирии с марта 2011 года, был учрежден по решению Генеральной Ассамблеи в декабре 2016 года. Комиссии поручено собирать и анализировать доказательства правонарушений, а также готовить материалы с целью "облегчить и ускорить" проведение "непредвзятых и независимых уголовных разбирательств" в национальных, региональных или международных судах. Против этого решения выступили некоторые страны, в том числе Россия, которые указывали, что Генассамблея не уполномочена создавать подобные механизмы.

Трансграничная помощь Сирии

Москва при новом обсуждении в ООН резолюции о продлении механизма трансграничной помощи Сирии будет исходить из потребностей народа этой страны, добавил Небензя.

Изначально в 2014 году данный механизм задумывался как чрезвычайная и временная мера, указал дипломат. "С этим тогда согласились все члены Совета Безопасности . При обсуждении параметров механизма трансграничной помощи будем исходить из конкретных гуманитарных потребностей населения, а также реалий на земле, которые существенно изменились с 2014 года", — подчеркнул он.

По мнению Небензи, страны Запада настаивают на продлении механизма для сохранения статус-кво. "По целому ряду причин это его [Запад] устраивает. Ряд территорий Сирии удерживается террористами, другие под оккупацией США, на некоторых действует неподконтрольная сирийским властям администрация", — обратил внимание он.

Постпред РФ при ООН также выразил уверенность, что доставить помощь всем нуждающимся при желании можно "с помощью обычных, а не чрезвычайных каналов". В этой связи стремление во что бы то ни стало сохранить механизм трансграничной помощи вызывает у Москвы много вопросов. Кроме того, Небензя отметил необходимость координации гуманитарного содействия с законными властями страны-реципиента.

"Некоторые гуманитарные организации, среди которых авторитетные Всемирная организация здравоохранения, Детский фонд ООН, Международный комитет Красного Креста, Фонд ООН в области народонаселения и ряд западных неправительственных организаций, сотрудничают с властями, работают на территории Сирии, — указал дипломат. — Большая часть гуманитарной помощи Сирии идет через диалог с сирийскими властями".

"Мы понимали, что зимой условия в Идлибе были тяжелые и люди без механизма трансграничной помощи могли не выжить. Руководствовались гуманитарными соображениями и согласились на продление механизма на северо-западе в январе этого года, — отметил Небензя. — Поэтому обвинять Россию не в чем, будем объективно смотреть на ситуацию".

Касаясь обвинений Запада в адрес Москвы относительно якобы имеющего место необъективного отношения к данному механизму, постпред РФ при ООН обратил внимание на то, как западные партнеры до сих пор предпочитают не замечать последствия санкций против Дамаска.

"Сирийские власти не могут закупать необходимое медицинское оборудование, а неправительственные организации не могут задействовать весь свой потенциал просто из-за страха попасть под санкции", — пояснил он.

О механизме

Решение о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирии было принято в июле 2014 года в ответ на резкое сокращение доступа к населению из-за активизации боевых действий. Принятая тогда резолюция 2165 предусматривает открытие нескольких погранпереходов на границах Сирии, а также развертывание специальной мониторинговой миссии ООН для проверки поступающих в страну грузов с целью недопущения поставок оружия.

В январе этого года Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи в Сирию на полгода, тогда число пунктов пропуска сократилось с четырех до двух.

В Москве неоднократно заявляли о необходимости полного сворачивания механизма трансграничной помощи Сирии, так как он нарушает суверенитет этой страны.