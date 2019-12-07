«Манипуляция»: Про расследование о жене Медведева

Расследование про жену Медведева назвали «очередной манипуляцией»

"Это просто очередное манипулирование неподтверждённой информацией", — цитирует Осипова Lenta.ru.

Пресс-секретарь отметил, что передвижения членов семьи главы правительства являются тайной. Все транспортные средства указаны в их декларациях. А если кто-то и берёт самолёт или другой вид транспорта, то оплачивает его из личных средств.