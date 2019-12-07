«Манипуляция»: Про расследование о жене Медведева

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов прокомментировал так называемое расследование про жену премьера. Речь идёт о самолёте, находящемся в личном пользовании Светланы Медведевой, информация о котором появилась в Сети.
"Это просто очередное манипулирование неподтверждённой информацией", — цитирует Осипова Lenta.ru.
Пресс-секретарь отметил, что передвижения членов семьи главы правительства являются тайной. Все транспортные средства указаны в их декларациях. А если кто-то и берёт самолёт или другой вид транспорта, то оплачивает его из личных средств.
Ранее News.ru сообщал, что супруга премьер-министра Дмитрия Медведева Светлана не является родственницей руководителей холдинга «Мираторг» Виктора и Александра Линников. Ряд СМИ опубликовали сообщения о возможном родстве Медведевой и Линников, аргументируя их девичьей фамилией Светланы — Линник.