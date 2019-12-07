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Расследование про жену Медведева назвали «очередной манипуляцией» 

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«Манипуляция»: Про расследование о жене Медведева
Фото: News.ru
Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов прокомментировал так называемое расследование про жену премьера. Речь идёт о самолёте, находящемся в личном пользовании Светланы Медведевой, информация о котором появилась в Сети.
"Это просто очередное манипулирование неподтверждённой информацией", — цитирует Осипова Lenta.ru.
Пресс-секретарь отметил, что передвижения членов семьи главы правительства являются тайной. Все транспортные средства указаны в их декларациях. А если кто-то и берёт самолёт или другой вид транспорта, то оплачивает его из личных средств.
Ранее News.ru сообщал, что супруга премьер-министра Дмитрия Медведева Светлана не является родственницей руководителей холдинга «Мираторг» Виктора и Александра Линников. Ряд СМИ опубликовали сообщения о возможном родстве Медведевой и Линников, аргументируя их девичьей фамилией Светланы — Линник.
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Теги:
Политика , Дмитрий Медведев , Светлана Медведева , Александр Линник , Олег Осипов , Виктор Линник , Мираторг , Lenta.ru
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