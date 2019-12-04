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«А не надо пропускать таблеточки»: Симоньян дала совет Навальному 

Рамблер 10 минут назад
«Не надо пропускать таблеточки»: Симоньян — Навальному
Фото: ТАСС
Главный редактор RT Маргарита Симоньян посоветовала Алексею Навальному, заявившему о ее звонке в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), не пропускать прием таблеток.
«Вот что бывает, когда **** [обманщик] пропускает прием таблеток. А не надо пропускать таблеточки. Надо их принимать так, как прописал доктор», — написала она в твиттере.
Ранее Навальный сообщил, что «настоящая Маргарита Симоньян» позвонила в ФБК и выразила готовность спросить премьер-министра России Дмитрия Медведева о последнем расследовании ФБК, посвященном супруге главы правительства Светланы Медведевой.
После комментария Симоньян Навальный признался, что сообщение о звонке было шуткой, и он специально провоцировал главреда RT, ожидая ответной реакции.
«Мы так искрометно развлекались классе в седьмом. И сейчас с удовольствием развлечемся! Всегда приятно вспомнить молодость со стареющим блондином», — ответила на это Симоньян.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Дмитрий Медведев , Светлана Медведева , Алексей Навальный , Маргарита Симоньян , Фонд борьбы с коррупцией
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