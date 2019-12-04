«А не надо пропускать таблеточки»: Симоньян дала совет Навальному

«Вот что бывает, когда **** [обманщик] пропускает прием таблеток. А не надо пропускать таблеточки. Надо их принимать так, как прописал доктор», — написала она в твиттере.

Ранее Навальный сообщил, что «настоящая Маргарита Симоньян» позвонила в ФБК и выразила готовность спросить премьер-министра России Дмитрия Медведева о последнем расследовании ФБК, посвященном супруге главы правительства Светланы Медведевой

После комментария Симоньян Навальный признался, что сообщение о звонке было шуткой, и он специально провоцировал главреда RT, ожидая ответной реакции.