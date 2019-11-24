В России ответили Киеву о «кошмарящей Европу» базе

Госдуме посоветовали украинским военачальникам чаще смотреть карту стратегической обстановки в мире. Киевский генералитет демонстрируют «профессиональную неотесанность», заявляя о желании Москвы господствовать в Средиземном море с помощью Крыма . Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек , сообщает РИА Новости.

«Глава Генштаба вооруженных сил Украины находится под воздействием наступательных доктрин, популярных в Киеве, но хочу заметить, что еще существуют доктрины оборонительные, и Крым этому яркий пример», — сказал Бальбек.

Парламентарий отметил, что Крым остается мощным позиционным оборонительным рубежом, способным контролировать всю акваторию Черного и Азовского морей. Наступательных целей Россия перед собой не ставит, в отличие от НАТО и США,

сосредоточивших в Средиземноморье множество военных баз, кораблей и подводных лодок.

«И каким образом наш полуостров может влиять на стабильность Северной Африки — настоящая загадка», — сказал Бальбек.

Ранее «Рамблер» сообщал , что начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что Москва рассматривает Крым как военную базу, призванную «кошмарить» всю Европу и Северную Африку.

Крым стал частью России после весеннего референдума 2014 года.