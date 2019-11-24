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В России ответили Киеву о «кошмарящей Европу» базе 

Рамблер 1 час назад
В России ответили Киеву о «кошмарящей Европу» базе
Фото: РИА Новости
В Госдуме посоветовали украинским военачальникам чаще смотреть карту стратегической обстановки в мире. Киевский генералитет демонстрируют «профессиональную неотесанность», заявляя о желании Москвы господствовать в Средиземном море с помощью Крыма. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, сообщает РИА Новости.
«Глава Генштаба вооруженных сил Украины находится под воздействием наступательных доктрин, популярных в Киеве, но хочу заметить, что еще существуют доктрины оборонительные, и Крым этому яркий пример», — сказал Бальбек.
Украинцев призвали навсегда забыть про Крым и Донбасс
Парламентарий отметил, что Крым остается мощным позиционным оборонительным рубежом, способным контролировать всю акваторию Черного и Азовского морей. Наступательных целей Россия перед собой не ставит, в отличие от НАТО и США,
сосредоточивших в Средиземноморье множество военных баз, кораблей и подводных лодок.
«И каким образом наш полуостров может влиять на стабильность Северной Африки — настоящая загадка», — сказал Бальбек.
Ранее «Рамблер» сообщал, что начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что Москва рассматривает Крым как военную базу, призванную «кошмарить» всю Европу и Северную Африку.
Крым стал частью России после весеннего референдума 2014 года.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
Комментарии126 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Политика , Руслан Бальбек , Руслан Хомчак , Генштаб , Госдума , НАТО , РИА Новости , Киев , Москва , Республика Крым
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