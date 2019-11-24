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Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым 

Рамблер 6 минут назад
Бывший кремлевский курсант, начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что Крым нужен России, чтобы «кошмарить всю Европу и Северную Африку».
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Такое заявление он сделал в интервью киевским СМИ. Хомчак отметил, что Крым нужен России не как курорт и место для отдыха, а как военная база. С ее помощью Москва якобы собирается «установить господство в Средиземном море» и влиять на геополитику.
Бывший выпускник знаменитого московского ВОКУ заявил, что надеется на помощь США и других «западных партнеров» в захвате Крыма. Он также припугнул союзников тем, что Москва установила контроль над Азовским и Северными морями и рассматривает их как свои внутренние воды.
52-летний Руслан Хомчак — кремлевский курсант, выпускник Московского высшего военного командного училища 1988 года. Сразу после училища был направлен в ГДР, в Группу советских войск в Германии (1988-1992). После вывода войск служил в Белорусском военном округе. Участвовал в войне Киева с республиками Донбасса в ранге «командующего сектором „Б“. Назначен на должность начальника генштаба Владимиром Зеленским в мае 2019 года. Генерал-лейтенант.
Напомним, Украина не скрывает намерений захватить часть территории России — полуостров Крым. Киевские СМИ ведут враждебную пропаганду, а украинские генералы, получившие офицерские погоны в общевойсковых училищах Москвы и Ленинграда, видят в США верного союзника, который якобы поможет „вернуть“ Крым.
Между тем, в следующем году в школы пойдет первое поколение первоклассников-шестилеток, родившееся в российском Крыму.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Руслан Хомчак , Генштаб , Республика Крым
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