Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым

Такое заявление он сделал в интервью киевским СМИ. Хомчак отметил, что Крым нужен России не как курорт и место для отдыха, а как военная база. С ее помощью Москва якобы собирается «установить господство в Средиземном море» и влиять на геополитику.

Бывший выпускник знаменитого московского ВОКУ заявил, что надеется на помощь США и других «западных партнеров» в захвате Крыма. Он также припугнул союзников тем, что Москва установила контроль над Азовским и Северными морями и рассматривает их как свои внутренние воды.

52-летний Руслан Хомчак — кремлевский курсант, выпускник Московского высшего военного командного училища 1988 года. Сразу после училища был направлен в ГДР, в Группу советских войск в Германии (1988-1992). После вывода войск служил в Белорусском военном округе. Участвовал в войне Киева с республиками Донбасса в ранге «командующего сектором „Б“. Назначен на должность начальника генштаба Владимиром Зеленским в мае 2019 года. Генерал-лейтенант.

Напомним, Украина не скрывает намерений захватить часть территории России — полуостров Крым. Киевские СМИ ведут враждебную пропаганду, а украинские генералы, получившие офицерские погоны в общевойсковых училищах Москвы и Ленинграда, видят в США верного союзника, который якобы поможет „вернуть“ Крым.

Между тем, в следующем году в школы пойдет первое поколение первоклассников-шестилеток, родившееся в российском Крыму.